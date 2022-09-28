Параллельный импорт развивается успешно

Москвич Алексей Сажин выбирает бытовую технику в одном из магазинов столицы. По данным маркетологов, параллельный импорт позволил избежать дефицита: одежды, обуви, техники вполне хватает. А продукты в основном российские / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Как пояснил вице–премьер Денис Мантуров, большинство покинувших рынок иностранных компаний в том или ином качестве пытаются туда вернуться. А многие и не уходили.

За три с половиной месяца работы механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров почти на 9,4 млрд долларов. А по итогу года ожидается сумма не менее 20 млрд. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Мы предпочитаем не раскрывать не только детали, но даже сам факт тех или иных переговоров, чтобы лишний раз не спровоцировать внешнее давление на иностранный бизнес, — заявил Мантуров. — Могу сказать одно — компании, приостановившие или прекратившие работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем. Они рассматривают различные решения, в том числе передачу активов отечественным инвесторам.

По словам вице-премьера, прорабатываются самые разные варианты. Например, продажа активов местному менеджменту, партнеру-франчайзи, иным отраслевым партнерам, а также продажа активов сторонней российской организации или отдельному предпринимателю — как, например, сделала всем известная сеть ресторанов быстрого питания.

— Мы постоянно отслеживаем ситуацию с «уходящими» компаниями и по мере необходимости оказываем содействие, участвуем в переговорном процессе в качестве своеобразного медиатора, помогаем выработать приемлемое для всех сторон решение, — пояснил Денис Мантуров.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев пояснил, что параллельный импорт — т.е. ввоз продукции какой-то компании без разрешения правообладателя — в России существует достаточно давно.

— Однако до недавних пор он был под запретом — ввоз в страну товаров был возможен только при разрешении владельца бренда либо официального дилера. В противном же случае начинались проблемы с таможней, — пояснил эксперт.

По его словам, законный статус параллельный импорт получил 28 июня, когда президент Владимир Путин подписал закон, легализующий подобный импорт на ряд иностранных товарных знаков в течение всего 2022 года. Он касается брендов, ранее представленных в России, но покинувших ее после событий февраля 2022 года.

— Если коротко, то норма разрешила провозить такие товары в страну вне зависимости от позиции компании правообладателя, — пояснил эксперт.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в рамках параллельного импорта в Россию удалось завезти более 1,3 миллиона тонн разных товаров.

— Параллельный импорт сработал хорошо. Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники и бытовой химии, — сказал Максим Решетников.

Как пояснил маркетолог Сергей Мануйлов, чаще всего в рамках параллельного импорта завозят автомобили Toyota, Volkswagen, Skoda и BMW. И, конечно, запчасти к ним.

— Из шин это Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone. Из электроники — Apple, Samsung, Sony, Dell, LG и Asus. Самые популярные бренды бытовой техники — Electrolux, Siemens и Dyson. Из игровых приставок — Xbox и PlayStation. Я уверен, что параллельный импорт будет расти. Ситуация на потребительском рынке стабильная. Нет ситуации, когда нам нечего носить, нечего есть или не на чем ездить. Другой вопрос, что существенно выросли цены. Но при параллельном импорте это, к сожалению, неизбежно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:

— Цифры, которые назвал господин Мантуров, звучат обнадеживающе. Дело в том, что, когда параллельный импорт только начинался, прогнозы по поставкам были куда более скромными. Иными словами, мы в этой сфере смогли сделать больше, чем планировалась. Однако ситуация в разных отраслях разная. С продуктами проблем вообще никаких. Мы еще с 2012 года себя практически полностью обеспечиваем. А вот с автомобилями существенно хуже. Да, их ввозят, но продажи новых упали в несколько раз, потому что теперь никто не гарантирует сервиса. Мой прогноз — пока будем ездить на том, что есть. Время владения автомобилем увеличится. По продажам бытовой техники тоже произошел спад, но я бы не сказал, что он очень существенный. Бытовая техника в продаже есть.