Студенты могут стать временными учителями

Студентки МПГУ Анна Максимова (слева) и Екатерина Киселева готовы в случае необходимости заменить учителей и выйти на работу в столичные школы, чтобы образовательный процесс у ребят не останавливался из-за пандемии / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичные вузы рассматривают возможность направить старшекурсников на замену школьным учителям, находящимся в группе риска в силу солидного возраста или наличия хронических заболеваний.

Студенты готовятся стать временной заменой учителям старше 65 лет, которые, как и другие жители столицы серебряного возраста, должны отправиться на удаленку. В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) сообщили, что готовы направить необходимое количество своих учащихся в столичные школы.

— Вести уроки в таком случае пойдут старшекурсники, уже готовые к работе, — отметил в разговоре с журналистами проректор МГПУ Дмитрий Агранат. — Это определенно будет полезный опыт для будущих педагогов.

Ранее в межрегиональном профсоюзе «Учитель» попросили перевести педагогов на удаленную работу во время каникул.

В свою очередь, столичные вузы уже готовы оказать помощь и направить студентов на работу в школы. У некоторых вузов был похожий опыт этой весной, во время дистанционной учебы. Они активно привлекали своих студентов для работы с детьми.

— Студенты, уже оказывающие помощь в обучении школьников, находящихся на дистанционном обучении, смогут выступить в качестве тьюторов (от англ. «наставник, репетитор». — «ВМ»), — рассказали в прессслужбе МГПУ. — Как показывает наш опыт, за студентом можно закрепить до пяти школьников из разных регионов и по расписанию организовать трансляцию в прямом эфире. В случае очного замещения студентам это может засчитаться как практическая подготовка в формате практики или стажировки.

А преподаватели, работающие удаленно, получат роль тьюторов для молодых специалистов, которые могут заменять классных руководителей или выполнять с ребятами домашние задания, добавили в учреждении.

Что насчет остальных педагогов, не попадающих в группу риска, пока неизвестно. В Министерстве просвещения сообщают, что решения о полном переходе на удаленку не принимали, и после выхода с каникул школы продолжат работать в традиционном формате.

Сами же студенты к такому эксперименту готовы, хоть и немного переживают.

Например, Екатерина Киселева из Московского педуниверситета уже проходила трехмесячную учебную практику в одной из школ.

— В ходе этих работ я научилась находить подход к ученикам и использовать в работе наглядные презентации, таблицы и схемы, — отметила девушка. — Кроме того, я принимала участие в днях самоуправления.

По словам другой студентки, Анны Максимовой, за счет того, что они недавно окончили школу, это поможет быстрее найти подход к ученикам.

В Московском государственном областном университете, где обучают молодых преподавателей, еще не знают, направят ли их ребят на такую практику.

— Несмотря на то что наши корпусы расположены в столице, мы находимся в областном подчинении, — рассказали в МГОУ. — Поэтому сложно говорить, привлекут ли наших специалистов к работе, если выйдет соответствующее распоряжение.

То же самое говорят и в Московском государственном университете технологий и управления имени Кирилла Разумовского и Московском государственном техническом университете имени Николая Баумана. Пока этот вопрос у них не поднимался.

Но в целом даже те вузы, в которых нет педагогического направления, готовы прийти на помощь учителям в этот сложный период.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Горбун, заместитель председателя профсоюза образования Москвы:

— Мне кажется, что это отличная идея. Студенты не займут места учителей, они могут помогать в проведении уроков в дистанционной форме. В таком случае у преподавателей сохранится зарплата. Кроме того, часть педагогов сможет продолжать работать, только удаленно, в онлайн-режиме. А студенты, которые станут тьюторами, помогут им и будут работать с ребятами очно. Например, они смогут подключить необходимое оборудование для занятия, ответят на вопросы, при необходимости еще раз объяснят сложный материал. Так что, я думаю, студенты-тьюторы нужны.

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