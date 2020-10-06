Как сегодня развивается детское телевидение

Восходящие звезды отечественного телевидения Настя Князева и Вова Левченко получили заветную награду. Юные артисты победили в номинации «Ведущий телевизионной программы для детей» / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В театре Et Cetera наградили победителей ТЭФИ-Kids 2020 Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о том, как развивается детское телевидение и как оно влияет на подрастающее поколение.

В зале театра собралось много именитых гостей: телеведущие Андрей Малахов и Яна Чурикова, певицы Юлия Савичева и Валерия, актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, создатель культовой детской передачи «Ералаш» Борис Грачевский. Они пришли не только поддержать номинантов, но и вручить победителям заветные статуэтки. Особый ажиотаж среди юных зрителей вызвали блогеры с миллионной аудиторией Даня Милохин, Аня Покров и Артур Бабич.

— Эта сцена сегодня для детей. ТЭФИ-Kids — важная премия, потому что мы, взрослые, постоянно друг друга чем-то награждаем и хвалим, а про детей в этом плане порой забываем. Это неправильно. Ведь любой человек, который занимается любимым делом, хочет получить похвалу и признание, — сказала телеведущая Юлия Барановская.

На премии ТЭФИ-Kids 2020 были представлены 10 номинаций. В каждой из них — по три конкурсанта.

Победителем в категории «Лучший анимационный фильм для детей» стала студия «Союзмультфильм» с работой «Переезд». Премию в номинации «Ведущий телевизионной программы для детей» получили девятилетняя Настя Князева и одиннадцатилетний Вова Левченко. Лучшим телеканалом признали «Карусель». А в категории «Телевизионный фильм/сериал для детей» награды удостоилась съемочная группа картины «Дорогой папа» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли.

— Детский контент необходим. Я вспоминаю себя, когда был ребенком. Мне нравилось смотреть именно те передачи и фильмы, которые снимали для нас, детей. И то что, что в нас вложили много лет назад, в том числе с экранов телевизоров, определило то, что из нас получилось в итоге, — сказал Владимир Вдовиченков.

На церемонии присутствовала художественный руководитель легендарной детской программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева. Она получила диплом в честь 45-летия передачи. В своей благодарственной речи Татьяна Черняева отметила, что сегодня детское телевидение сильно трансформировалось. Создатели контента для малышей учитывают постоянно меняющиеся интересы нового поколения.

— Я наблюдаю за своей восьмилетней дочерью и удивляюсь. Интересы детей быстро меняются. Если раньше они на протяжении 10 лет интересовались примерно одним и тем же, то сейчас их внимание быстро переключается с одного продукта на другой, — сказал Борис Грачевский. — Лет 15 назад никто не думал, что интернет настолько займет их внимание. Сейчас мы переходим на новые площадки, чтобы разговаривать с детьми на одном языке.

Телеканалы сегодня производят контент не только для эфира, но и для соцсетей и видеохостингов. Это стало новым трендом в индустрии.

— Сейчас стоит говорить не о детском телевидении, а о производстве детского контента в целом. Каналы переходят в соцсети, существуют в новой реальности. Но качество от этого не страдает. Все номинанты достойны премии. На ТЭФИ-Kids сильная конкуренция. И награду получили сильнейшие, — прокомментировала Яна Чурикова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Митрошенков, вице-президент академии Российского телевидения:

— Когда я открывал церемонию год назад, я сказал, что детский контент совершит прорыв. И был прав. Сегодня у нас есть 32 детских канала. Программы для малышей по рейтингам становятся лидерами телеэфира. А наши анимационные сериалы знает и любит весь мир. В Китае российские мультфильмы стали лидерами проката. Я уверен, что производство детского контента — это инвестиции в будущее.

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