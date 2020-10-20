Сложные вопросу дружбе на пользу. Этнографический диктант знакомит нас с соседями

Амина Миджиева (на переднем плане) отвечает на вопросы Большого этнографического диктанта. В этом году акция пройдет онлайн/ Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Международная акция «Большой этнографический диктант» пройдет в этом году в режиме онлайн с 3 по 8 ноября.

По традиции акция будет приурочена ко Дню народного единства. Самыми активными участниками в ней каждый год становятся москвичи. В прошлом году, к примеру, на его вопросы ответили 57 150 жителей столицы.

Несмотря на название, проходит это интеллектуальное испытание в виде теста. Все участники отвечают на 30 вопросов, при этом 20 из них — общие для всех регионов, а 10 разработаны специально для данного субъекта Федерации или страны, ведь проект несколько лет назад вышел на международный уровень. В прошлом году в нем, помимо россиян, участвовали жители 42 стран. Такой интерес не удивителен, ведь для участия в акции никаких ограничений по возрасту или прочим критериям нет, для того чтобы ответить на вопросы в дни проведения диктанта на сайте проекта (miretno.ru), важно одно — знать русский язык.

А пока у всех, кто хочет проверить свои знания культуры народов России, есть возможность подготовиться, отвечая на вопросы на официальных страницах диктанта в соцсетях.

Некоторые из интересующихся проектом отмечают, что его вопросы «излишне сложные». В ответ на это организаторы подчеркивают, что акция организована не только для проверки знаний по этнографии, но и для расширения знаний о народах России.

— Задача проекта — пробудить у жителей России желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, — отмечает руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. — Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей.

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