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Эксперт РАН: Наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Эксперт РАН: Наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению

Марьяна Шевцова

Образование

Изменения в работе школ, вызванные второй волной эпидемии коронавируса, привлекают внимание к использованию интернета в учебе. Такого мнения придерживается доктор педагогических наук, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института кибернетики и образовательной информатики им. А. И. Берга ФИЦ ИУ Российской академии наук Александр Уваров.

По его словам, немногое изменилось с весны, когда сотни тысяч учителей в России и за рубежом были вынуждены вспомнить свои курсы компьютерной грамотности и практически осваивать цифровые инструменты, учебно-методические материалы и сервисы.

— Очевидно, что использование цифровых технологий стало единственным выходом, когда образовательным организациям предложили продолжить обучение школьников в условиях самоизоляции. К этой работе, как и ко всякому форс-мажору, невозможно было подготовиться, — считает эксперт.

При этом, несмотря на то, что мобильные операторы и поставщики образовательных онлайн-сервисов предоставили скидки на свои услуги, попытка воспроизвести в режиме онлайн занятия, которые учитель ведет в классе, по мнению Уварова, ожидаемо не удалась.

— Одна из многих причин этого — нехватка специально организованной цифровой образовательной среды, которая привычна и обучаемым, и педагогам, — отмечает он. — В этих условиях московское образование получило заметное преимущество перед регионами. Введенная пять лет назад в действие цифровая среда «Московская электронная школа» (МЭШ) показала себя как практически работающий инструмент.

К началу карантина большинство учителей и школьников уже были знакомы с работой в общегородской цифровой образовательной среде. Накопленные здесь учебные материалы и разработки облегчили шок от перехода к интернет-обучению. Получив непростой опыт интернет-обучения, учителя ощутили неизбежность перемен.

— На городском онлайн-семинаре, который проводил МГПУ, на вопрос: «Выживет ли школа после массового эпидемиологического дистанта» — более трети участвовавших в нем педагогов ответили: «Да, если начнет кардинально меняться». Это означает, что в головах педагогов цифровая трансформация образования, которая представляет собой обновление целей, содержания методов и организационных форм учебной работы в развивающейся цифровой среде, уже началась, — подчеркнул эксперт.

Александр Уваров добавил, что сегодня педагоги, родители и все, кто связан со школой, стали острее ощущать темп и неизбежность перемен.

— Московская электронная школа, которую начали разрабатывать почти десять лет назад, была изначально ориентирована на поддержку работы учителя в классе, на традиционную организацию образовательного процесса. В результате внедрение МЭШ не потребовало кардинальных изменений в работе школы: оно шло по пути замещения и/или улучшения традиционных инструментов учебной работы (дневник, классный журнал, школьная отчетность и т. п.). Это позволило достаточно быстро и сравнительно безболезненно подключить к системе МЭШ практически все школы города. Проект МЭШ побудил всех учителей так или иначе приступить к использованию цифровых технологий в своей повседневной работе. Наличие действующей МЭШ облегчило шоковый переход школ к интернет-обучению в условиях карантина. Однако то, что было хорошо вчера, уже недостаточно завтра, — уточняет Уваров.

По его словам, начавшаяся во всем мире цифровая трансформация образования ведет к построению инновационной модели школы с персонализированной результативной организацией учебной работы.

— Цифровая трансформация образования — переход к персонализированной результативной системе обучения с целью всестороннего развития каждого обучаемого, формирования у него личностных метапредметных и предметных компетенций, необходимых для жизни в условиях цифровой экономики, — рассказывает специалист. — Она связана с существенными изменениями в работе школы, в превращении ее в «обучающуюся организацию», которая последовательно, без штурмовщины и слез, успешно проводит необходимые изменения, которые нужны для осуществления ее миссии.

Эксперт добавляет, что педагоги-новаторы более ста лет пытаются строить такую модель школы. Развитие и распространение цифровых технологий делает это возможным.

— Сегодня уже есть несколько примеров успешного массового тиражирования новой модели школы, которая на деле отвечает разнообразным запросам родителей и обучаемых, гарантирует личностное развитие и достижение требуемых образовательных результатов для каждого ученика, — говорит он.

Следующий шаг развития МЭШ, как считает Уваров, — превращение этой системы в цифровую среду персонализированной организации учения и обучения, в инструмент открытой учебной архитектуры, в среду для обучения и самообучения, которая помогает подрастающему поколению сознательно и продуктивно включаться в культуру XXI века.

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