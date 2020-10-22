Новые правила зонирования поликлиник столицы увеличат комфорт для пациентов
Капитальный ремонт поликлиник Москвы в самом разгаре. О том, как изменятся медицинские учреждения, «ВМ» рассказал Павел Гуляев, главный врач Диагностического центра № 5, доктор медицинских наук.
— Павел Владимирович, много говорят о том, что в поликлиниках изменятся принципы зонирования. Расскажите, пожалуйста, что лежит в их основе?
— Действительно, в поликлиниках по новому московскому стандарту принципы зонирования меняются. По сути, это будет первое, на что обратят внимание пациенты еще при входе в поликлинику. Кабинеты будут располагаться по формуле «чем выше трафик в кабинет, тем ниже его расположение». То есть все самые востребованные будут располагаться на нижних этажах, а административные — на верхних.
— Почему это удобнее для пациентов?
— Все нужные кабинеты станут действительно ближе. Пациентам не нужно будет много ходить по поликлинике, ждать лифт или подниматься по лестнице на другие этажи. Например, если нужно сдать анализы или попасть к дежурному врачу — все в непосредственной близости от входа.
— Помимо того что кабинеты стали ближе, выполняет ли новый подход к зонированию какие-то другие задачи?
— Помимо удобства, новый подход к расположению помещений полезен для пациентов и с медицинской точки зрения. Он позволяет развести пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ от пациентов, которые пришли в поликлинику на плановый прием. Человек с симптомами заболевания не будет ходить по всей поликлинике и не будет пересекаться с другими пациентами. Это очень важный момент. Аналогичная ситуация и, например, с приемом самовзятых анализов.
— Новые правила зонирования едины для всех зданий или есть исключения?
— Да, такой подход будет соблюдаться во всех зданиях. Поэтому, если у пациента возникнет ситуация, когда необходимо обратиться в другую поликлинику, у него не будет никаких затруднений в том, чтобы найти нужный кабинет. Все будет понятно на интуитивном уровне.
— Какие еще новые принципы включены в стандарт?
— Помимо того что самые востребованные кабинеты будут располагаться на нижних этажах, кабинеты функциональной диагностики будут рядом с кабинетом профильного специалиста. Это значит, что пациенту больше не потребуется ходить по другим этажам в поисках нужного кабинета — все рядом. Этот принцип также будет применяться везде, где это возможно. Все делается с учетом архитектурных особенностей и возможностей здания.
И, конечно, нельзя не сказать о том, что в поликлиниках появится больше открытых пространств, будут удобные зоны ожидания. Поликлиники станут светлее и приветливее для пациентов. Уютная и дружественная атмосфера очень важна для позитивного настроя и, как результат, скорейшего выздоровления пациента.
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