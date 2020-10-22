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Новые правила зонирования поликлиник столицы увеличат комфорт для пациентов

Новые правила зонирования поликлиник столицы увеличат комфорт для пациентов

Марьяна Шевцова

Город

Капитальный ремонт поликлиник Москвы в самом разгаре. О том, как изменятся медицинские учреждения, «ВМ» рассказал Павел Гуляев, главный врач Диагностического центра № 5, доктор медицинских наук.

— Павел Владимирович, много говорят о том, что в поликлиниках изменятся принципы зонирования. Расскажите, пожалуйста, что лежит в их основе?

— Действительно, в поликлиниках по новому московскому стандарту принципы зонирования меняются. По сути, это будет первое, на что обратят внимание пациенты еще при входе в поликлинику. Кабинеты будут располагаться по формуле «чем выше трафик в кабинет, тем ниже его расположение». То есть все самые востребованные будут располагаться на нижних этажах, а административные — на верхних.

— Почему это удобнее для пациентов?

Все нужные кабинеты станут действительно ближе. Пациентам не нужно будет много ходить по поликлинике, ждать лифт или подниматься по лестнице на другие этажи. Например, если нужно сдать анализы или попасть к дежурному врачу — все в непосредственной близости от входа.

— Помимо того что кабинеты стали ближе, выполняет ли новый подход к зонированию какие-то другие задачи?

Помимо удобства, новый подход к расположению помещений полезен для пациентов и с медицинской точки зрения. Он позволяет развести пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ от пациентов, которые пришли в поликлинику на плановый прием. Человек с симптомами заболевания не будет ходить по всей поликлинике и не будет пересекаться с другими пациентами. Это очень важный момент. Аналогичная ситуация и, например, с приемом самовзятых анализов.

— Новые правила зонирования едины для всех зданий или есть исключения?

Да, такой подход будет соблюдаться во всех зданиях. Поэтому, если у пациента возникнет ситуация, когда необходимо обратиться в другую поликлинику, у него не будет никаких затруднений в том, чтобы найти нужный кабинет. Все будет понятно на интуитивном уровне.

— Какие еще новые принципы включены в стандарт?

Помимо того что самые востребованные кабинеты будут располагаться на нижних этажах, кабинеты функциональной диагностики будут рядом с кабинетом профильного специалиста. Это значит, что пациенту больше не потребуется ходить по другим этажам в поисках нужного кабинета — все рядом. Этот принцип также будет применяться везде, где это возможно. Все делается с учетом архитектурных особенностей и возможностей здания.

И, конечно, нельзя не сказать о том, что в поликлиниках появится больше открытых пространств, будут удобные зоны ожидания. Поликлиники станут светлее и приветливее для пациентов. Уютная и дружественная атмосфера очень важна для позитивного настроя и, как результат, скорейшего выздоровления пациента.

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