Скорая помощь в Москве будет обрабатывать вызовы с помощью искусственного интеллекта

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Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова получила патент на созданный медкомплекс для оперативной помощи пациентам, которые находятся вне зоны медорганизации. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы в четверг, 22 октября.

Система состоит из особых алгоритмов опроса с применением искусственного интеллекта, которая разработана на основе всех вариантов общения при приеме вызова от пациента.

Главный врач Станции имени А. С. Пучкова Николай Плавунов отметил, что разработанная система в своем роде уникальна. Она поможет сократить время обработки вызовов скорой помощи и службы 112 и время направления бригад на вызовы.

— Такого высокого результата удалось добиться благодаря разработке медицинского изобретения, в котором отработаны всевозможные алгоритмы опроса и поводы к вызову, — сказал Николай Плавунов.

Данные о вызове можно будет передавать в информационную систему, где происходит оценка жалоб. Система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, а затем выдает характер вызова — экстренный или неотложный. Все это поможет сократить время выполнения заявки, а значит, повысит качество оказываемой медпомощи.

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