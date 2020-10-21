«Я не могу оставлять людей»: специалист Московской службы психологической помощи рассказала о своей работе

Фото из личного архива

Анна Иванова пришла в психологию из медицины. Уже третий год она трудится в Московской службе психологической помощи населению. Что это был за путь, читайте в нашем интервью.

— В какой момент вы поняли, что хотите посвятить свою жизнь помощи другим людям?

— Я выросла в семье врачей и провела все свое детство на подстанции скорой помощи. Поэтому, когда пришло время выбирать профессию, у меня даже не было размышлений по этому поводу: решила поступать в Московское медицинское училище № 37 на специальность «лечебное дело». А уже через три года приступила к работе на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова фельдшером.

— А как пришли из медицины в психологию?

— Я начала замечать, какой стресс испытывают родственники тяжелобольных людей, особенно когда они уходят из жизни. Мне было больно оставлять их в критических ситуациях. В такие моменты я и осознала, что хочу посвятить себя психологии. Работая на скорой и обучаясь в институте на психологическом факультете, я искала возможные варианты, где бы могла совмещать работу фельдшером и новое образование. Так я попала в Территориальный центр медицины катастроф Московской области. Основой моей деятельности была медицина, но появилась возможность делать первые шаги в области психологии, работая в психофизиологической лаборатории.

— Как дальше развивалась ваша карьера?

— Когда окончила психологический факультет, пришла работать в Центр экстренной психологической помощи МЧС России, где выезжала на чрезвычайные происшествия: пожары, ДТП, поисковые работы, текущие и завершенные попытки суицида, последствия авиакатастроф, террористических актов и др. Оказывала помощь не только пострадавшим, но и их родственникам, очевидцам происшествий и сотрудникам служб, работающим при ликвидации ЧС. В 2018 году я пришла работать в прекрасный коллектив Московской службы психологической помощи населению на телефон неотложной психологической помощи «051», где и продолжаю трудиться.

— Сколько консультаций вы проводите за рабочую смену?

— За 12 часов работы в смене психолог оказывает в среднем 13–15 консультаций. За 2,5 года работы я провела более двух с половиной тысяч таких бесед.

— С какими проблемами обращаются люди чаще всего?

— Во время рабочей смены мне приходится сталкиваться с разными запросами: супружеские конфликты, проблемы воспитания и развития детей, депрессивные и тревожные состояния, проблемы одиночества, острые стрессовые состояния, горе, суицидальные мысли и идеи… С марта 2020 года количество обращений увеличилось.

— Расскажите последнюю историю из вашей практики, которая вас тронула.

— В мою дневную смену поступил звонок от женщины средних лет с жалобами на то, что она очень скучает по своему сыну, который на момент ее обращения находился уже два месяца в Пензенской области у родителей. Также абонентка жаловалась на усталость, одиночество и отсутствие моральной поддержки. Ситуация осложнялась тем, что женщина не знала, когда это все закончится. В ходе разговора выяснилось, что она работает в одном из федеральных медицинских учреждений, которое в данный момент перепрофилировано под стационар по борьбе с коронавирусной инфекцией, в «красной зоне», непосредственно контактирует с больными. Именно по этой причине ее 7-летний сын находится у родителей. Женщина не замужем и проживает в данный момент одна в квартире, что дается ей с большим трудом. Слезы стоят в глазах, но заплакать не может, и от этого еще тяжелее.

— Вам удалось помочь этой женщине?

— Да, внимательно выслушав все переживания и тревоги, я предложила ей специальную психологическую технику: представить перед собой идущий дождь, почувствовать капли воды, как они стекают по лицу. Через некоторое время я услышала в телефонной трубке звуки, характерные для плача. Я очень аккуратно сообщила абонентке, что она может меня не стесняться и продолжать плакать, что я готова сейчас быть рядом и разделить с ней ее чувства. После того как женщина выплакалась, она сказала, что ей стало намного легче, ушла тяжесть. Для закрепления эффекта мы изучили техники дыхания, способствующие снижению воздействия стресса на организм. В заключение нашей работы я уточнила, есть ли у женщины в арсенале какие-нибудь любимые дела, которые могли бы ей сейчас послужить ресурсом для переживания этого непростого момента в жизни. Оказалось, она очень любит петь. Я с удовольствием согласилась послушать, как она поет.

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