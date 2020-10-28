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В «Тимирязевке» стартовали Дни карьеры
Начальник отдела практической подготовки и трудоустройства академии Надежда Ананьева демонстрирует платформу для публикации вакансий/ Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

В "Тимирязевке" стартовали Дни карьеры

Александр Кудрявцев

Образование

В среду, 28 октября, в Российском государственном аграрном университете — Московской сельскохозяйственной академии имени профессора Климента Тимирязева — стартовали Дни карьеры.

Проект поможет студентам найти стажировку или работу в крупнейших компаниях. Мероприятие организовали в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Программа продлится два дня.

— На электронной площадке сотрудники предприятий разместили свои вакансии. Они могут взять студентов на стажировку, практику или даже трудоустроить, например на укороченный день. Чтобы ребята могли совмещать заработок с учебой и получать практические навыки, — рассказала начальник отдела практической подготовки и трудоустройства Надежда Ананьева.

В проекте более сотни работодателей. В основном это компании из аграрной сферы. Есть предприятия по выращиванию сельскохозяйственных культур, разведению скота, исследовательские институты, мясокомбинаты. Однако присутствуют и организации из банковской среды и энергетического сектора. Всего на сайте разместили свыше 300 вакансий.

— Студенты составляют собственное резюме. Откликаются на вакансии, проходят онлайн-собеседования и другие отборочные испытания. Отличие от обычного трудоустройства в том, что сотрудники компаний оставляют свой отзыв на резюме студентов. Ребятам объясняют, какие они допустили ошибки или неточности при составлении резюме, — добавила Надежда Ананьева.

Кроме ярмарки вакансий организаторы запланировали провести обучающие лекции и семинары. Они тоже пройдут в онлайн-формате. Студентам расскажут, например, о новой системе для трудоустройства. В ней вакансии размещают небольшие фермерские хозяйства и малые предприятия, нуждающиеся в специалистах. Эксперты портала по поиску работы расскажут о современных правилах составления резюме. Отдельный вебинар посвятят сфере птицеводства. Студентам представят перечень самых востребованных в этом секторе профессий.

— Важно, чтобы ребята получали не только теоретические знания во время обучения. Практика и стажировка помогут им развить так называемые мягкие навыки. Это умение работать в команде, правильно распределять свое время и решать комплексные проблемы, — прокомментировала программу проекта Надежда Ананьева.

На Дни карьеры уже зарегистрировались более 400 студентов. В прошлый раз, весной 2020 года, проект собрал порядка 700 участников.

Акции, направленные на трудоустройство студентов, в Академии имени Климента Тимирязева проводят дважды в год. Кроме того, ежемесячно сотрудники различных предприятий общаются со студентами факультетов и рассказывают о специфике работы. Прошлую ярмарку вакансий сотрудники академии провели в апреле 2020 года. Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией это мероприятие перенесли на онлайн-площадку. Тогда более 70 работодателей разместили свои вакансии на платформе. Свыше 900 студентов стали участниками акции и смогли пообщаться с представителями различных компаний аграрной отрасли. Это был первый опыт для академии, когда ярмарки вакансий проводилась в онлайн-формате. По итогам акции многие студенты-участники смогли заинтересовать работодателей и устроиться на стажировки и в штат компаний.

КСТАТИ

В Российском государственном аграрном университете- Московской сельскохозяйственной академии имени профессора Климента Тимерязева –открыта регистрация на участие во всероссийской олимпиаде «Агрономия», «Агроинженерия» и «Ветеринария и зоотехния». Регистрация продлится до 24 ноября.

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