МГТУ имени Баумана планирует вернуть очное обучение на текущей неделе
В МГТУ имени Баумана планируют открыть четыре корпуса для студентов в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе вуза во вторник, 27 октября.
— Мы планируем открытие на этой неделе, — цитирует пресс-службу университета РИА Новости.
Ранее МГТУ имени Баумана получило от Роспотребнадзора предписание продлить дистанционное обучение из-за неустраненных нарушений мер COVID-профилактики, а также роста заболевших. До этого три корпуса университета были закрыты на дезинфекцию. В начале текущей недели в вузе должны были установить рециркуляторы.
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