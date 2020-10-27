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МГТУ имени Баумана планирует вернуть очное обучение на текущей неделе
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

МГТУ имени Баумана планирует вернуть очное обучение на текущей неделе

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, 2-я Бауманская улица, 5 Карта всех событий

В МГТУ имени Баумана планируют открыть четыре корпуса для студентов в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе вуза во вторник, 27 октября.

— Мы планируем открытие на этой неделе, — цитирует пресс-службу университета РИА Новости.

Ранее МГТУ имени Баумана получило от Роспотребнадзора предписание продлить дистанционное обучение из-за неустраненных нарушений мер COVID-профилактики, а также роста заболевших. До этого три корпуса университета были закрыты на дезинфекцию. В начале текущей недели в вузе должны были установить рециркуляторы.

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