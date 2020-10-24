Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МГТУ имени Баумана планирует вернуть студентов к очному обучению
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

МГТУ имени Баумана планирует вернуть студентов к очному обучению

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 2-я Бауманская улица, 5с1Карта всех событий

В Московском государственном техническом университете имени Баумана ведут работу по выполнению требований Роспотребнадзора, чтобы вернуть студентов на очную форму обучения в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза в субботу, 24 октября.

Ранее МГТУ имени Баумана предписали продлить дистанционное обучение для студентов из-за риска распространения коронавируса.

В пресс-службе отметили, что Роспотребнадзор положительно отозвался о тех мерах, что уже были приняты в учебном учреждении за последние дни. Не закрыт остался вопрос наличия в вузе обеззараживающих ламп, однако он будет решен в ближайшее время.

— Насчет дистанционного обучения, мне сообщают, что данная мера пока не предписана, планируется на данный момент продолжение в очном режиме, но обрабатывается это совместно с Роспотребнадзором... И делаем все, чтобы обучение в очном формате было максимально безопасным, — уточнили в пресс-службе вуза.

Там добавили, что технические специальности имеют свои особенности, которым может не подойти обучение в дистанционном режиме.

Ранее стало известно, что три корпуса университета были закрыты на дезинфекцию. В вузе есть нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Также там фиксируется большое количество заразившихся коронавирусом.

Читайте также: Административное дело завели из-за нарушений антиковидных мер в Бауманке

МГТУ имени Бауманадистанционная форма обучениякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: зачем Путин упомянул святого Франциска

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Все мнения
О проекте