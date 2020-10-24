МГТУ имени Баумана планирует вернуть студентов к очному обучению

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 2-я Бауманская улица, 5с1 Карта всех событий

В Московском государственном техническом университете имени Баумана ведут работу по выполнению требований Роспотребнадзора, чтобы вернуть студентов на очную форму обучения в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза в субботу, 24 октября.

Ранее МГТУ имени Баумана предписали продлить дистанционное обучение для студентов из-за риска распространения коронавируса.

В пресс-службе отметили, что Роспотребнадзор положительно отозвался о тех мерах, что уже были приняты в учебном учреждении за последние дни. Не закрыт остался вопрос наличия в вузе обеззараживающих ламп, однако он будет решен в ближайшее время.

— Насчет дистанционного обучения, мне сообщают, что данная мера пока не предписана, планируется на данный момент продолжение в очном режиме, но обрабатывается это совместно с Роспотребнадзором... И делаем все, чтобы обучение в очном формате было максимально безопасным, — уточнили в пресс-службе вуза.

Там добавили, что технические специальности имеют свои особенности, которым может не подойти обучение в дистанционном режиме.

Ранее стало известно, что три корпуса университета были закрыты на дезинфекцию. В вузе есть нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Также там фиксируется большое количество заразившихся коронавирусом.

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