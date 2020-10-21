Административное дело завели из-за нарушений антиковидных мер в Бауманке

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Административное дело завели в отношении юридического лица из-за нарушений санитарных мер по коронавирусу в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве в среду, 21 октября.

Ранее стало известно, что здания Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана закроют на фоне ситуации с коронавирусом. В вузе зафиксировали большое количество заразившихся, студентов перевели на дистанционное обучение.

В ходе осмотра помещений в вузе специалисты выявили несоблюдение социальной дистанции. Установлено, что в помещениях не проводится уборка с дезинфекцией, кабинеты и аудитории не проветриваются. Также не был обеспечен контроль за использованием сотрудниками и студентами масок.

— Нарушения совершены при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, и привели к распространению заболеваний среди студентов в разных учебных корпусах, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что материалы будут переданы в суд.

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