МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста заболеваемости и нарушений антиковидных мер

Фото: www.facebook.com/bmstu1830 / Официальная страница МГТУ им Н. Э. Баумана

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Здания Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана закроют на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19 во вторник, 20 октября.

Уточняется, что в университете есть нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Также в вузе фиксируется большое количество заразившихся.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования заявили, что российские вузы будут переходить на дистанционку исходя из COVID-ситуации. Там уточнили, что большинство преподавателей старше 65 лет, которые входят в группу риска по коронавирусу, перешли на удаленный формат работы.

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