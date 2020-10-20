МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста заболеваемости и нарушений антиковидных мер
Здания Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана закроют на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19 во вторник, 20 октября.
Уточняется, что в университете есть нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Также в вузе фиксируется большое количество заразившихся.
Ранее в Министерстве науки и высшего образования заявили, что российские вузы будут переходить на дистанционку исходя из COVID-ситуации. Там уточнили, что большинство преподавателей старше 65 лет, которые входят в группу риска по коронавирусу, перешли на удаленный формат работы.
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