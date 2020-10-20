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Три корпуса Бауманки закрыли на дезинфекцию из-за ситуации с коронавирусом
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Три корпуса Бауманки закрыли на дезинфекцию из-за ситуации с коронавирусом

Вероника Кузьминова

Город

Три здания Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана закрыли на дезинфекцию. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования во вторник, 20 октября.

Оставшийся 21 корпус продолжит работать. Из 30 тысяч студентов и сотрудников университета COVID-19 обнаружили у 75 человек.

— По результатам проверки, проведенной в МГТУ имени Баумана, Роспотребнадзор вынес замечания по трем корпусам из 24 зданий университета. Корпуса будут закрыты и пройдут полную дезинфекцию. Остальные корпуса функционируют в штатном режиме, университет продолжает работать, — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Роспотребнадзор планирует провести контрольные мероприятия в вузе в пятницу, 23 октября. После этого все корпусы университета смогут работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что здания Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана закроют на фоне ситуации с коронавирусом. В университете есть нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Также в вузе фиксируется большое количество заразившихся.

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корпусМГТУ имени Бауманакоронавирус
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