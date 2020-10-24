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МГТУ имени Баумана предписали продлить дистанционное обучение
МГТУ им Н.Э. Баумана/ Фото: https://www.facebook.com/bmstu1830/Официальная страница МГТУ им Н.Э. Баумана

МГТУ имени Баумана предписали продлить дистанционное обучение

Вероника Кузьминова

Город

МГТУ имени Баумана получило предписание продлить дистанционное обучение. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Ранее стало известно о закрытии трех корпусов Бауманки на дезинфекцию. В университете выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Планировалось, что после очистки помещений корпусов и устранения замечаний ведомства университет вернется к работе в штатном режиме.

Роспотребнадзор обнаружил, что выданное ранее предписание руководство вуза выполнило не в полном объеме. В корпусах недостаточно рециркуляторов для обеззараживания воздуха, помещения не проветриваются, расписание занятий составлено без учета COVID-мер. Также в вузе не создали запаса средств защиты и дезинфекции на пять дней вперед.

— Вместе с тем в университете продолжают регистрироваться новые случаи заболеваний COVID-19, а также поступают жалобы как от студентов, так и от преподавателей на непринятие руководством университета мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, — сообщается на сайте ведомства.

Бауманке постановили продлить дистанционное обучение в четырех корпусах университета. Должностные лица университета могут получить штраф до 500 тысяч рублей, а юрлицо — временно прекратить работу по решению суда.

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