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Работу двух московских школ иностранных языков приостановили
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Работу двух московских школ иностранных языков приостановили

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Суздальская улица, 10к2 Карта всех событий

Работу двух московских школ иностранных языков приостановили в связи с несоблюдением мер по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Речь идет о школах иностранных языков «Лингва Глобус» и «Интернэшнл Хаус». В данных заведениях не измеряли температуру посетителям. Кроме того, внутри образовательных учреждений не проводили обеззараживание, а в помещениях не было представлено информации о необходимости соблюдения санитарной дистанции. Также в школах отсутствовал необходимый запас масок и перчаток.

В отношении руководства заведений составлен протокол об административном нарушении. Школам грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

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