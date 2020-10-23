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Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали за нарушения мер по COVID
Фото: pixabay.com/leo2014

Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали за нарушения мер по COVID

Евгения Звощик

Город

Клуб Adrenaline Stadium на севере Москвы был опечатан за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что во время одного из концертов в клубе были выявлены нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений.

В Telegram-канале пояснили, что за указанные нарушения клубу грозит штраф до 500 тысячи рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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