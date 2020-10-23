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Компании «ВЭБ лизинг» грозит штраф за нарушение требования о переводе работников на удаленку
Фото: pixabay.com

Компании «ВЭБ лизинг» грозит штраф за нарушение требования о переводе работников на удаленку

Кирилл Николаев

Город

Компании «ВЭБ лизинг» грозит штраф за нарушение требования о переводе сотрудников на удаленную работу. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

Отмечается, что компания несвоевременно предоставила списки граждан, направленных на удаленный режим работы. За данное нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия города должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, всех работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодатели каждый понедельник в электронном виде должны передавать данные о сотрудниках. Эти меры помогут справиться с распространением коронавируса.

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