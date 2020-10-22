Около 180 тысяч компаний Москвы отчитались о переводе сотрудников на удаленку

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В Москве уже почти 178 тысяч компаний-работодателей сообщили о переводе почти 1,2 миллиона своих сотрудников на удаленную работу. Об этом в четверг, 22 октября, рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, в этих компаниях трудятся 3 744 000 человек. Из них 1 175 000 переведены на удаленный режим работы.

Фурсин добавил, что письма от имени Департамента предпринимательства с требованием соблюдения установленных правил направлены более чем 50 крупнейшим компаниям столицы. При этом Департамент не осуществляет привлечение к ответственности за несоблюдение введенных в столице ограничительных требований, сообщает Интерфакс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия города должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, всех работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодатели каждый понедельник в электронном виде должны передавать данные о сотрудниках. Эти меры помогут справиться с распространением коронавируса.

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