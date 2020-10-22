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Оперштаб рассказал, какие СМС-рассылки могут получить заболевшие COVID-19 москвичи
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Оперштаб рассказал, какие СМС-рассылки могут получить заболевшие COVID-19 москвичи

Кирилл Николаев

Здоровье

Жителям столицы рассказали о том, какие типы СМС-рассылок могут получить горожане, которые заболели коронавирусом или контактировали с инфицированным. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

Отмечается, что если в СМС-сообщении поступила информация о том, что вы контактировали с заболевшим коронавирусом, это означает, что вас указал в качестве контактного сам заболевший или работодатель. Если в СМС написано о том, что ваш ребенок болеет коронавирусной инфекцией, то эти сведения можно уточнить в электронной медицинской карте или обратиться в городскую поликлинику. Если несовершеннолетний был по адресу, где проживает заболевший, то в этом случае родителям приходит оповещение о том, что ребенок проживает по одному адресу с инфицированным.

— В каждом из случаев ошибка возможна, только если при заполнении сведений о себе заболевший указал неверные данные, — говорится в сообщении.

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