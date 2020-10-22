Эпидемиолог заявила об отсутствии данных о том, что COVID стал менее опасным
Научных данных о том, что новый тип коронавируса стал менее опасным, пока нет. Соответствующее заявление сделала заместитель директора по клинической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева в четверг, 22 октября.
— Особенности эпидемиологии и клиники вируса еще изучаются, — пояснила Плоскирева в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России.
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