Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19 в России

Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Эпидемиологическая ситуация в России на данный момент напряженная. Такую оценку дала глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам визита в Ростовскую область в четверг, 22 октября.

— Ситуация в целом в мире крайне сложная, безусловно, напряженная в Российской Федерации, — уточнила глава ведомства.

Она отметила, что на сегодняшний день оказание помощи больным новым типом коронавирусной инфекции выходит на новый уровень. В частности, готовы койки для пациентов и средства диагностики, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин заявил об отсутствии необходимости закрытия предприятий