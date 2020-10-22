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Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19 в России
Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19 в России

Евгения Звощик

Общество

Эпидемиологическая ситуация в России на данный момент напряженная. Такую оценку дала глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам визита в Ростовскую область в четверг, 22 октября.

— Ситуация в целом в мире крайне сложная, безусловно, напряженная в Российской Федерации, — уточнила глава ведомства.

Она отметила, что на сегодняшний день оказание помощи больным новым типом коронавирусной инфекции выходит на новый уровень. В частности, готовы койки для пациентов и средства диагностики, передает РИА Новости.

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