Более 1,4 тысячи ночных заведений Москвы получили QR-коды в рамках системы чек-ин

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 1,4 тысячи ночных заведений столицы получили QR-коды в рамках системы чек-ин. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

Отмечается, что с 19 октября 1470 дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений получили QR-коды. За это время зафиксировано 115 тысяч чек-инов. Кроме того, было выявлено, что шесть заболевших контактировали с 343 посетителями ночных заведений. Все они получили соответствующие уведомления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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