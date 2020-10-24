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Четыре корпуса МГТУ имени Баумана закроют для установки рециркуляторов
МГТУ им Н.Э. Баумана/ Фото: https://www.facebook.com/bmstu1830/Официальная страница МГТУ им Н.Э. Баумана

Четыре корпуса МГТУ имени Баумана закроют для установки рециркуляторов

Юлия Захарова

Город

Четыре корпуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана закроют на 26 и 27 октября, чтобы установить рециркуляторы. Об этом в субботу, 24 октября, сообщается на сайте вуза.

— В МГТУ имени Н. Э. Баумана продолжается профилактическая обработка дезинфицирующими средствами и проводится полное оснащение корпусов оборудованием для обеззарживания воздуха. В связи с чем 26 и 27 октября учебные занятия в зданиях ГУК, СМ и УЛК проводится не будут, — отмечается в публикации.

Как уточняется, в учебном заведении усилили оперативный штаб по информированию учащихся, сотрудников и преподавателей о возможных контактах с зараженными COVID-19.

В настоящее время специалисты устанавливают связи между заболевшими в МГТУ и их контакты.

Ранее стало известно, что в вузе планируют вернуть студентов к очному обучению. Роспотребнадзор положительно отозвался о тех мерах, что уже были приняты в учебном учреждении за последние дни.

Напомним, три корпуса университета были закрыты на дезинфекцию. В вузе есть нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Также там фиксируется большое количество заразившихся коронавирусом. Позже МГТУ имени Баумана получило предписание продлить дистанционное обучение.

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МГТУ имени Бауманаобеззараживание воздухакоронавирус
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