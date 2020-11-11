Технологии помогли сделать занятия увлекательными: московские учителя рассказали о работе на «дистанционке»

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Около 500 тысяч учеников 6–11-х классов переведены на дистанционное обучение из-за пандемии. Во вторник, 10 ноября, «Вечерняя Москва» узнала, какие методики и технологии используют педагоги, чтобы сохранить качество образования.

Екатерина Карасева работает учителем русского языка и литературы в московской школе № 1502. С середины октября она ведет уроки дистанционно. По словам педагога, если весной, когда переход на удаленку был неожиданным, не все дети, родители и учителя смогли быстро перестроиться под новый формат, то сейчас онлайн-уроки уже кажутся обыденностью.

— Все уже привыкли к новой реальности, адаптировались, и такой формат обучения не вызывает вопросов, — рассказала она. — Детям он даже привычнее, ведь они и так много времени проводят с гаджетами.

Еще одно преимущество — не надо рано вставать, чтобы поехать в школу. Это, по словам Карасевой, обстоятельство, которое очень нравится ученикам. Нельзя забывать и о безопасности, ведь прежде всего дистанционные уроки нужны, чтобы не болели дети и их родственники. Ради здоровья своих учеников школы Москвы готовы справиться со всеми трудностями.

Дистанционные уроки проходят в двух вариантах: когда педагог по видеосвязи рассказывает новый материал или взаимодействует с учениками и когда педагог дает задание, которое ученики идут выполнять удаленно.

— Обычно непосредственно общение через платформу Microsoft Teams занимает 20– 25 минут, — добавила Екатерина Карасева. — За это время я успеваю объяснить новый материал ребятам, ответить на их вопросы, а потом они самостоятельно идут выполнять задания.

Проверка выполненных заданий проходит также удаленно — материалы ребята отправляют педагогу по почте. На своих уроках педагог применяет различные технологии. Они помогают удержать внимание школьников. Особенно непросто бывает на уроках литературы, где нужно создать определенную атмосферу, настрой, чтобы погрузить ребят в произведение.

— Конечно, без зрительного контакта выстраивать общение сложнее, — отметила она. — Когда перед тобой черные квадратики вместо живых лиц детей, то иногда создается ощущение, что ты говоришь сам с собой.

Непросто бывает и когда учитель задает какие-то вопросы ученикам. Порой в ответ он слышит молчание. Но столичные педагоги находят выход из любых ситуаций.

— Столкнувшись с этим несколько раз, я стала просить ребят включать камеру, чтобы я могла их видеть, — рассказала Карасева.

Кроме того, педагог попробовала новый формат урока — коллоквиум. Ребята заранее знали вопросы и были готовы на них ответить.

Большую помощь оказывает и библиотека «Московской электронной школы», где собраны электронные сценарии уроков по всем предметам.

— Раньше я редко пользовалась тестами, а сейчас стала чаще добавлять их в уроки, — добавила Екатерина.

Неотъемлемой частью дистанционных уроков стали презентации, картинки, видеозаписи по теме. Все это позволяет не только сохранить качество образования, но и поддерживать интерес детей к учебе.

Педагог подчеркнула, что понимает всю серьезность ситуации, поэтому к онлайн-обучению отнеслась спокойно.

— Это необходимая мера сейчас, — сказала Карасева. — Важно беречь здоровье и детей, и взрослых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Статистика доказывает нам, что принятые меры дают свой эффект. Перевод на дистанционное обучение учеников средней и старшей школы позволил значительно сократить долю заболевших за четыре недели вдвое — с 8,9 до 4,3 процента. Надо также помнить, что заболеваемость в этой группе напрямую влияет на заражения других членов семьи — родителей, бабушек и дедушек.

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