Будущих командиров учат управлять ракетным щитом Родины

Курсанты Радмир Галеев (слева) и Егор Сясин во время виртуальных учений ставят межконтинентальную ракету с ядерной боеголовкой на боевое дежурство / Фото: Антон Гедро, «Вечерняя Москва»

Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого готовится отметить двухвековой юбилей. Она почти втрое старше рода войск, для которого здесь обучают офицеров. «Вечерняя Москва» рассказывает, чем живет самый технологичный военный вуз России.

В виртуальной реальности

Попасть сюда учиться мечтают немало юношей и даже девушки, которых, кстати, в этом году набрали полноценную учебную группу — около 30 человек. Но к кандидату в курсанты выдвигаются непростые требования. Среди них — высокий уровень знаний, о чем должен говорить отличный результат ЕГЭ, отменное здоровье, возраст в пределах 16–22 лет. Правда, это — если в армии не служил. А для тех, кто уже успел приобщиться к воинскому братству, сроки приема продлены до 24 лет.

Третьекурсник Егор Сясин, будущий инженер-испытатель ракетных систем, показал журналистам, как благодаря уникальному техническому оснащению своего учебного класса курсанты участвуют в полномасштабных войсковых учениях, не покидая родной аудитории.

— Огромный экран в половину классной стены, интерактивный 3D-шлем, специальные манипуляторы на руках, особенная компьютерная программа, полностью погружающая курсанта в обстановку виртуальной реальности, — и вот уже ты командуешь настоящим ракетным расчетом, готовишь самое сильное в мире оружие к действию, — рассказывает Егор. — Здесь все, как в настоящей воинской части, все — всерьез.

По сути дела, в моих руках сейчас фрагмент так называемого ядерного щита державы — межконтинентальная баллистическая ракета, способная за несколько минут долететь до расположения потенциального неприятеля. Конечно, это всего лишь компьютерная модель, но, поверьте, чувство ответственности она воспитывает по-настоящему.

Пока Егор командует расчетом, его сокурсник Михаил Сергеев при помощи особого прибора проводит объемное сканирование ракетного двигателя. Если бы парню пришлось разбирать его вручную в поисках неисправности, на это ушла бы неделя. А с помощью новейшей программы дефектоскопия занимает буквально несколько минут, причем попутно можно снять прочностные характеристики деталей, из которых собрано «сердце» ракеты.

Не музей, а учебный класс!

Аудитория имени Сергея Павловича Королева напоминает огромный авиационный ангар. В центре — сферический проектор, транслирующий на специальные экраны учебный материал. Вдоль стены — образцы настоящих баллистических ракет, от ранней Р-1 до современной «Сатаны», которой боится НАТО.

— Это полноценный учебный корпус, — утверждает начальник ракетной кафедры майор Максим Окороков. — Видите — корпуса многих «экспонатов» специально вскрыты — для того, чтобы курсант видел, как устроена та или иная ракетная система.

В «космическом» учебном классе, равного которому по наглядному оснащению в мире нет, представлены пособия, дающие полное представление о том, как развивалась отечественная военная космонавтика — от первого фотографирующего спутника до моделей современных разведывательных космических аппаратов.

— Здесь курсанты осваивают технику управления орбитальными системами, — говорит доцент кафедры систем информационно-телеметрического обеспечения полковник Демьян Макаренко. — Ни в одном музее мира вы не увидите аппаратов подобного рода, а у нас они есть, причем даже те, которые побывали в космосе и вернулись оттуда.

— Наша академия готовит для ракетных войск очень серьезных специалистов, поэтому учиться здесь непросто, — считает третьекурсник Радмир Галеев, — но каждый из нас пришел сюда по призванию. И нам интересно учиться!

Высшая школа героев

В минувшие годы здесь учились конструкторы передовых в свое время артиллерийских систем Василий Грабин и Михаил Крупчатников, создатель тяжелых танков Жозеф Котин, автор по сей день непревзойденной по многим боевым качествам и надежности трехлинейной винтовки Сергей Мосин.

— Сегодня мы готовим офицерские кадры по 19 специальностям, — говорит начальник академии генерал-майор Леонид Михолап. — Эти специальности связаны с эксплуатацией специальных технических систем и объектов, навигационно-баллистическим обеспечением, эксплуатацией ракетных комплексов, с управлением и техническим обеспечением ракетных войск. Кроме того, в филиале академии юноши учатся по программам среднего профессионального образования. Эти выпускники приходят в армию не офицерами, а прапорщиками, но могут потом продолжить свое образование.

Когда журналисты «Вечерней Москвы» проезжали по территории учебного корпуса академии в Балашихе, сопровождающий офицер с гордостью показал нам, где в скоро перспективе появится новый учебный корпус для кадетской школы. И двухсотлетняя академия станет учебным заведением полного цикла.

ИСТОРИЯ

7 декабря 1820 года по инициативе сына императора Павла I, великого князя Михаила Павловича Романова, было учреждено Офицерское артиллерийское училище. С 1849 года оно официально именовалось Михайловским — в честь своего основателя, а в 1855 году получило статус военной академии.

В годы советской власти вуз переименовали в честь Ф. Э. Дзержинского. В 1944 году здесь открылась кафедра вооружения гвардейских минометных частей — знаменитых «катюш». А с 1945 года действует первый в мире факультет ракетного вооружения, где и в наши дни ведется подготовка кадровых офицеров-ракетчиков.

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