Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 14 тысяч столичных школьников и студентов участвовали в «Бизнес-уик-энде»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 14 тысяч столичных школьников и студентов участвовали в «Бизнес-уик-энде»

Юлия Ямпольская

Город

В Москве закончился пилотный проект «Бизнес-уик-энд», который прошел для учащихся 67 столичных школ и колледжей. Участники прошли тренинги по развитию таких навыков, как предпринимательство, повышение мотивации создания бизнес-проектов. Результаты первого этапа подвели 18 ноября. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, в проекте участвовали свыше 14 тысяч школьников и студентов колледжей.

— У них была возможность не только освоить основы предпринимательства, но и создать собственные проекты. К тому же после окончания программы они могут продолжить развитие в другом проекте правительства Москвы — «Бизнес-уик-энде», а также в закрытом клубе молодых предпринимателей Business Update, — уточнил Фурсин.

Участников программы «Бизнес-уик-энд. Старт» распределили на команды по пять человек в трех лигах, каждая из них отличалась по степени проработки проектов. Так, например, в третьей лиге ребята определяли проблему и решали ее, используя метод тестирования.

После обучения для ребят прошел проектный конкурс в дистанционном формате «Будущее в твоих руках». В отборочном этапе участвовали свыше 400 человек с 80 проектами. Из них для финального этапа было отобрано 30 лучших, передает официальный сайт мэра Москвы.

По итогам жюри выбрало девять лучших команд. Среди предложенных ими проектов были такие, как экосистема для домашних растений, автоматы с дождевиками и зонтиками у метро, маркетплейс для инфопродуктов, производство и продажа уникальных полигональных фигур ручной работы, создание экоодежды и аксессуаров, а также бренд органической косметики.

Приз зрительских симпатий достался команде, члены которой разработали настольную игру в стиле фэнтези «Темная история».

Читайте также: Столичные НКО подготовили онлайн-программу для школьников

студенты колледжейМосквашкольники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

Все мнения
О проекте