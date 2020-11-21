Более 14 тысяч столичных школьников и студентов участвовали в «Бизнес-уик-энде»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Москве закончился пилотный проект «Бизнес-уик-энд», который прошел для учащихся 67 столичных школ и колледжей. Участники прошли тренинги по развитию таких навыков, как предпринимательство, повышение мотивации создания бизнес-проектов. Результаты первого этапа подвели 18 ноября. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, в проекте участвовали свыше 14 тысяч школьников и студентов колледжей.

— У них была возможность не только освоить основы предпринимательства, но и создать собственные проекты. К тому же после окончания программы они могут продолжить развитие в другом проекте правительства Москвы — «Бизнес-уик-энде», а также в закрытом клубе молодых предпринимателей Business Update, — уточнил Фурсин.

Участников программы «Бизнес-уик-энд. Старт» распределили на команды по пять человек в трех лигах, каждая из них отличалась по степени проработки проектов. Так, например, в третьей лиге ребята определяли проблему и решали ее, используя метод тестирования.

После обучения для ребят прошел проектный конкурс в дистанционном формате «Будущее в твоих руках». В отборочном этапе участвовали свыше 400 человек с 80 проектами. Из них для финального этапа было отобрано 30 лучших, передает официальный сайт мэра Москвы.

По итогам жюри выбрало девять лучших команд. Среди предложенных ими проектов были такие, как экосистема для домашних растений, автоматы с дождевиками и зонтиками у метро, маркетплейс для инфопродуктов, производство и продажа уникальных полигональных фигур ручной работы, создание экоодежды и аксессуаров, а также бренд органической косметики.

Приз зрительских симпатий достался команде, члены которой разработали настольную игру в стиле фэнтези «Темная история».

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