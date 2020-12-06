Школу с лингвистическим уклоном готовят к открытию в столичном районе Отрадное

Старший прораб компании-застройщика Никита Мальков занимается внутренней отделкой образовательного комплекса / Фото: Пресс служба ГК ФСК

В районе Отрадное готовится к открытию образовательный комплекс со школой и детским садом на 500 учащихся. Разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса уже выдано. Накануне выходных там побывала корреспондент «Вечерней Москвы».

Четырехэтажное здание образовательного центра поделили на два блока.

— Первый этаж будет занимать детский сад, рассчитанный на 150 мест для детей от трех до семи лет. Школа будет располагаться со второго по четвертый этаж, где смогут учиться 350 детей, — рассказала коммерческий директор компании-застройщика Ольга Тумайкина.

Кроме учебных классов, в здании обустроят актовый зал, мастерские, лаборатории и медицинский блок. Также разместят ультрасовременную кухню полного цикла для обеспечения детей пятиразовым питанием.

— Сейчас в здании занимаются отделкой. Одновременно с этим комплектуют помещения технологическим оборудованием, а также проводят пусконаладочные работы, — отметила Тумайкина.

Изюминкой школы станут лингвистические классы — с изучением английского и второго иностранного языка.

— Образовательная программа строится с уклоном на углубленное изучение с первого класса. Для физического развития детей мы оборудовали уличные спортивные площадки и четыре спортивных зала. Также для детей будут работать медиацентр и IT-полигон, — отметила коммерческий директор.

К слову, специалисты уже благоустроили прилегающую территорию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Антосенко, председатель Мосгосстройнадзора:

— Мы уделяем особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. На этом объекте — в Сигнальном проезде — комитет вместе со специалистами Центра экспертиз провели 9 инспекционных проверок. Выполнены необходимые лабораторно-инструментальные исследования. Застройщик устранял нарушения в сроки, установленные в предписаниях.

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