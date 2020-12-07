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Молодые ученые и спортсмены стали лауреатами премии
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Молодые ученые и спортсмены стали лауреатами премии

Ирина Ковган

Образование

Подведены итоги Российской национальной премии «Студент года — 2020». Награды в индивидуальных и коллективных номинациях завоевали ребята из столичных вузов.

Главный приз в категории «Студенческое научное общество года» получили молодые исследователи из университета МИСиС. Лучшим добровольческим объединением года признан Волонтерский центр Сеченовского университета. А в номинации «Киберспортивный клуб года» победили ребята из Центра поддержки киберспорта Bauman Esports при профсоюзе студентов Московского государственного технического университета имени Баумана. Студенты получили награды и в индивидуальных категориях. Например, третье место в номинации «Спортсмен года» заняла студентка второго курса колледжа при Московском городском педагогическом университете Дарья Шарпаева. Она занимается волейболом, выступает за сборную своего вуза.

— В колледже я стараюсь занимать лидерские позиции в интересующих меня сферах. Я стала старостой своей группы и куратором первокурсников. А в конкурсе я решила поучаствовать, потому что это тоже возможность проявить себя. Я имею спортивные заслуги, веду активный образ жизни, хорошо учусь и люблю участвовать в различных проектах. Пусть мне немного не хватило до победы, но стать лауреатом — тоже хороший результат. Буду продолжать развиваться. Попробую в следующем году показать лучший результат, — поделилась Дарья Шарпаева.

В региональных этапах премии приняли участие более 15 тысяч человек, а в финал вышли 600 студентов вузов и 400 ребят из профессиональных образовательных организаций. В этом году за призы конкурса боролись молодые спортсмены, ученые и волонтеры из 65 регионов России.

Самыми успешными участниками премии среди вузов в этот раз стали студенты из Ростовской области, Республики Татарстан и Москвы. Они завоевали на конкурсе больше всех наград.

— Будущее страны, развитие научной мысли и формирование основы для новых открытий начинается в тот момент, когда талантливые студенты получают поддержку своих начинаний. Для Минобрнауки России это является одним из приоритетных направлений. Уверен, в дальнейшем мы еще не раз услышим имена тех ребят, кто сегодня получил награды, — сказал на торжественной церемонии награждения министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Выступления финалистов конкурса оценивали более 60 экспертов. В состав жюри вошли выдающиеся представители отечественной науки, культуры и медиасферы, видные общественные деятели.

По словам руководителя направления по взаимодействию с партнерами автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Антона Серикова, участники в этом году показали высокий уровень подготовки.

— За 7 лет проведения премии сформировалось целое сообщество выпускников, которые сейчас трудятся в органах государственной власти или бизнес-структурах и могут с гордостью сказать, что в свое время были «Студентами года», — поделился Антон Сериков.

В этом году из-за неблагоприятной эпидемической обстановки конкурсные испытания проводили в онлайн-формате. Студенты проходили собеседования, устраивали самопрезентации, участвовали в мастер-классах, дебатах и презентациях в дистанционном режиме.

СПРАВКА

Всероссийская национальная премия «Студент года» учреждена в 2014 году. Это проект для ребят и образовательных учреждений, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

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