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Онлайн-мероприятия по Soft Skills пройдут для школьников и студентов колледжей

Онлайн-мероприятия по Soft Skills пройдут для школьников и студентов колледжей

Марьяна Шевцова

Город

В декабре в рамках чемпионата по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 пройдет марафон «Стимул-идея». Школьников и студентов колледжей ждут тренинги, воркшопы и креативные сессии, ориентированные на развитие ключевых навыков «4К» — креативности, критического мышления, коммуникации и коллаборации. Встречи с экспертами помогут участникам решить десять предложенных кейсов первого московского чемпионата Soft Skills 2035. Мероприятия пройдут в режиме онлайн, сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте образования и науки Москвы.

9 декабря состоится интерактивная лекция «Как решать нерешаемые задачи». На занятии ребята узнают про базовые понятия ТРИЗ, а также изучат инструменты, которые позволят им решить нетехнические задачи изобретательского уровня.

15 декабря участникам расскажут о коммуникативных навыках. Эксперт объяснит, как подготовиться к беседе, как создать доверительную атмосферу, как вести диалог и добиваться своей цели, какие техники аргументации следует использовать. Полученные знания учащиеся отработают на практике.

16 декабря эксперты дадут рекомендации по подготовке и проведению эффективной презентации. Школьникам и студентам колледжей расскажут, каким должно быть выступление, как произвести правильное впечатление на аудиторию, на чем следует сделать акцент и каких ошибок стоит избежать.

В последний день марафона «Стимул-идея», 22 декабря, пройдет креативная сессия «Коллаборация. Как перейти от соперничества к сотрудничеству». Ребята вместе с экспертами составят чек-лист и постараются ответить на вопрос, как организовать эффективное взаимодействие и достичь отличных результатов.

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