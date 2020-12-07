Жители Москвы показали высокие результаты на Экодиктанте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жители столицы показали высокие результаты экологической культуры и грамотности в ходе «Экодиктанта». Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, в этом году в мероприятии приняли участие все 85 субъектов России.

— Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности. В Москве участие принял 15 031 человек, из них 5209 победителей, — цитирует Кульбачевского РИА Новости.

Он также отметил важность того, чтобы как можно больше граждан присоединялись к процессу распространения экологических знаний. По его мнению, главные принципы диктанта нужно активно внедрять в жизнь общества.

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