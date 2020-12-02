«Культурный марафон» для школьников продлен до 15 декабря

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Ежегодный всероссийский проект для школьников «Культурный марафон» продолжит работу до 15 декабря, рассказали в пресс-службе Министерства культуры России.

Как уточнили в ведомстве, такое решение было принято в ответ на просьбы преподавателей из разных регионов страны.

Участие в «Культурном марафоне» в этом году уже приняли свыше 700 тысяч российских школьников из различных субъектов федерации. Чтобы присоединиться к проекту, нужно пройти онлайн-тест из 40 вопросов, посвященных культуре народов России.

Проект организован Минпросвещения совместно с Минкультуры и компанией «Яндекс». Принять участие в «Культурном марафоне» могут не только школьники, но и родители, педагоги, а также все желающие, сообщается на официальном сайте Минкульта.

Ранее стало известно, что просветительская акция «Тотальный диктант» в 2021 году состоится 10 апреля. Столицу «Тотального диктанта» объявят 6 февраля 2021 года. За звание столицы акции будут бороться Берлин, Волгоград, Ижевск, Калининград, Майкоп, Нур-Султан, Рязань, Саранск, Салехард, Стамбул, Томск, Якутск, Ярославль.

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