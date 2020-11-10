Названа дата проведения «Тотального диктанта» в 2021 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Просветительская акция «Тотальный диктант» в 2021 году состоится 10 апреля. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец на сайте акции.

По ее словам, в этот день пройдет тест ТruD и 17-часовой марафон.

Отмечается, что столицу «Тотального диктанта» объявят 6 февраля 2021 года. В этот город приедет автор текста Дмитрий Глуховский и прочитает его участникам акции.

— Финал конкурса состоится 6 февраля 2021 года. Автор текста приедет в город-победитель 10 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции, — говорится в сообщении.

За звание столицы акции будут бороться Берлин, Волгоград, Ижевск, Калининград, Майкоп, Нур-Султан, Рязань, Саранск, Салехард, Стамбул, Томск, Якутск, Ярославль.

«Тотальный диктант» является ежегодной просветительской акцией. Ее участники смогут проверить свою грамотность и знание русского языка. Участвовать может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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