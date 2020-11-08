Культурно-деловое событие «Цифровой бал» прошло в Москве

Президент Молодежного финансового сообщества, председатель оргкомитета «Цифрового бала» Кристина Заболоцкая (слева) вручает приз Марии Ерохиной, которая разработала программу повышения квалификации специалистов в сфере управления данными / Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В столице прошло культурно-деловое событие «Цифровой бал», которое объединило желающих принять участие в формировании научно-технологического будущего России.

Как рассказали организаторы мероприятия, идея его проведения зародилась еще в прошлом году. В оргкомитет «Цифрового бала» вошли представители более 20 ведущих вузов страны.

— Мы собрали единомышленников и вместе решили сделать такой яркий динамичный проект — объединить молодежное сообщество, представителей бизнеса, власти, образования, российских и зарубежных экспертов — и в интерактивном формате вовлечь всех в формирование цифрового будущего России, — рассказала президент Молодежного финансового сообщества Кристина Заболоцкая. — В итоге создалась площадка, благодаря которой теперь у всех есть возможность делиться опытом и совместными усилиями создавать какие-то новые решения.

Участие в мероприятии приняли студенты вузов и молодые специалисты, все в возрасте от 17 до 35 лет. Заявки подавали более четырехсот молодых людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Костромы, Новосибирска, Томска, Тулы, Воронежа и других городов, но из-за ухудшения эпидемической ситуации присутствовать на мероприятии смогли не все.

Однако организаторам удалось построить мероприятие таким образом, что те участники, которые не смогли его посетить, следили за программой онлайн — в режиме видео конференции.

В рамках деловой площадки мероприятия запустили 15 интерактивных секций и провели экспертные дискуссии с лидерами мировой экономики. Также в рамках «Цифрового бала» прошло награждение победителей и призеров премии «Будущее финансового рынка: цифровизация».

Жюри оценивало проекты в девяти номинациях: «Лучший кейс по цифровой трансформации бизнеса», «Лучший цифровой стартап», «Лучшее исследование», «Лучший образовательный онлайн-проект по финансовой грамотности», «Цифровой волонтер финансового просвещения», «Вклад новых медиа в цифровизацию», «Лучшая образовательная программа по цифровой экономике», «За вклад в развитие международных отношений», «За успешную молодежную политику в компании».

— «Цифровой бал» позволяет выявить какие-то перспективные проекты и их продвинуть, — отметил призер в номинации «Лучший образовательный онлайн-проект по финансовой грамотности», эксперт Гильдии молодых предпринимателей при Московской торгово-промышленной палате Даниил Воловиков, занявший второе место. — Среди них, например, мой проект «Стань инвестором» — обучающий недельный курс, который проводится онлайн. Состоит он из фотоматериалов, презентации, где я комментирую каждый слайд. Все желающие могут в любое время прослушать и просмотреть данный материал. Необходимо 45–60 минут. Также проект включает в себя практические задания. Они помогают закрепить на практике теоретическую часть.

По словам Даниила Воловикова, пройдя все задания недельного марафона, его участники будут иметь полноценное представление о том, как работает финансовый рынок. Победителям и призерам вручили грамоты и статуэтки. Призы получили автор проекта «Экономика простым языком» Наталья Гросс, создатель «Кейса по цифровой трансформации бизнеса» Мария Щербак и другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Кравец, режиссер «Цифрового бала», член исполкома Российского танцевального союза:

— «Цифровой бал» объединяет всех тех, кто добился чего-то в цифровизации, в новых технологиях. Мы хотим показать, как реальность переплетается с цифровизацией и крутится вокруг нас всех, словно в вальсе. Поэтому и родилась такая идея — создать «Цифровой бал». В марте планируем провести настоящий бал, уже с танцами, но при этом он не потеряет деловой составляющей.

Читайте также: Столичные семейные центры помогут выйти из кризиса