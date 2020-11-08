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Столичные семейные центры помогут выйти из кризиса
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичные семейные центры помогут выйти из кризиса

Алексей Хорошилов

Общество

В Москве сегодня действуют 29 филиалов Центра социальной помощи семье и детям «Семья». О том, какую помощь там можно получить, рассказала директор центра Татьяна Троицкая.

Центр помогает семьям в трудной жизненной ситуации. Причины трудностей могут быть разными.

— Мы ни в коем случае не дублируем услуги системы образования, мы оказываем услуги, которые нужны каждой конкретной семье: кому-то нужна экономическая помощь, кому-то — психологическая, кому-то — юридическая поддержка, кому-то — коррекционные занятия для детей. Некоторым родителям требуется помощь в трудоустройстве, — рассказывает Татьяна Троицкая.

Как и для врачей, которым важно обнаружить болезнь на ранней стадии, так и для соцработника важно помочь семье как можно раньше, пока кризис не поглотил ее безвозвратно.

— Чем глубже кризис в семье, тем ниже ответственность родителей за своего ребенка, тем больше ресурсов требуется государству, чтобы с этой семьей работать, и тем менее эффективна эта работа, — поясняет директор центра «Семья». — Помогать легко тем, у кого есть внутренний ресурс.

Один из видов работы специалистов центра — это индивидуальное сопровождение семьи. Зачастую семьи, которые нуждаются в подобного рода услугах, попадают в центр по направлению комиссии по делам несовершеннолетних или уполномоченных органов опеки. Обычно в них есть отцы и матери, которые уже привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Основная задача центра — обеспечить соблюдение прав детей.

— К семье прикрепляется специалист, который выясняет, какие есть проблемы. Если родители ссорятся между собой — это их дело, но если это затрагивает интересы ребенка, это уже проблема, которая волнует нас, — отмечает Троицкая.

Центр «Семья» тесно контактирует с лечебными учреждениями для организации помощи нарко- и алкоголезависимым родителям. Татьяна Троицкая подчеркивает, что необходима совместная и комплексная работа и с образовательными организациями.

— Специалист по работе с семьей должен понимать, что происходит с ребенком в школе, какую работу ведет классный руководитель, чтобы не получилось, как в басне про лебедя, рака и щуку, — говорит Татьяна Троицкая.

На портале «Мой семейный центр» есть интерактивная карта, на которой можно найти адреса и контакты всех филиалов центра «Семья». Также на сайте публикуют анонсы проводимых мероприятий. При филиалах центра для подростков организованы клубы и секции по интересам.

СПРАВКА

На примере одного из семейных центров Москвы можно оценить масштабы их работы. На индивидуально-профилактическом учете состоят 102 семьи, 65 — в глубокой стадии кризиса, 37 — в трудной жизненной ситуации. 18 семей попали в центр через образовательные организации, остальные — благодаря работе органов внутренних дел.

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