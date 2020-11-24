Столичные библиотеки пригласили москвичей на онлайн-встречи с писателями

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Онлайн-марафон встреч с современными российскими писателями для москвичей организует столичный департамент культуры. Мероприятия пройдут в период с 24 по 26 ноября. Интервью с авторами будут транслировать в прямом эфире три раза в день: в 12:00, 14:00 и 16:00 из «Библиотеки издательств», читальни в медиацентре парка «Зарядье», которую открыли в начале ноября.

Расписание виртуальных встреч, а также ссылки на них можно увидеть на портале «Онлайн.Библиогород». Предварительная регистрация для участия не требуется.

— Онлайн-встречи рассчитаны на взрослую аудиторию, но при этом большая их часть будет посвящена детской художественной и образовательной литературе. Они могут быть интересны родителям и учителям. Писатели и авторы учебников расскажут, как привить ребенку любовь к чтению, и познакомят со своими работами, — уточнили в Дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Так, первое интервью состоится 24 ноября в 12:00. Гостем станет писатель Наталия Немцова. Участники узнают о жанре познавательных сказок, который представлен в таких книгах автора, как «Энциклопедия для малышей в сказках», «Первая энциклопедия в сказках для маленьких почемучек» и «Лучшие сказки для почемучек».

Также 25 ноября в 12:00 автор учебников и эксперт образовательных программ Елена Матвеева расскажет, как заинтересовать учащегося школы книгой. В 14:00 детский писатель Юлия Данилова поделится информацией о своих книгах «Буквотрясение» и «Первое чтение с мамой по ролям». В 16:00 писатель и психолог Мария Агапина представит серию своих книг-квестов для детей. Среди них «Большое путешествие с Николасом», «10 очень важных детских дел» и «Приключения маленьких пальчиков».

Детская писательница Нина Дашевская расскажет о своем творчестве 26 ноября в 12:00. Она является автором таких произведений, как «Тео — Театральный капитан», «День числа Пи», «Тимофей: блокнот. Ирка: скетчбук», передает официальный сайт мэра Москвы.

В 14:00 участников приглашают на встречу с Анной Печерской, которая пишет книги для детей и подростков. Среди ее произведений «Разноцветный мир лесной» и «Юные герои Великой Отечественной».

Напомним, «Библиотека издательств» является совместным проектом Дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры Москвы и парка «Зарядье». Ее книжный фонд состоит из более чем 1,5 тысячи книг, которые предоставлены ведущими издательскими домами столицы.

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