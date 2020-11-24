Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные библиотеки пригласили москвичей на онлайн-встречи с писателями
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Столичные библиотеки пригласили москвичей на онлайн-встречи с писателями

Юлия Ямпольская

Город

Онлайн-марафон встреч с современными российскими писателями для москвичей организует столичный департамент культуры. Мероприятия пройдут в период с 24 по 26 ноября. Интервью с авторами будут транслировать в прямом эфире три раза в день: в 12:00, 14:00 и 16:00 из «Библиотеки издательств», читальни в медиацентре парка «Зарядье», которую открыли в начале ноября.

Расписание виртуальных встреч, а также ссылки на них можно увидеть на портале «Онлайн.Библиогород». Предварительная регистрация для участия не требуется.

— Онлайн-встречи рассчитаны на взрослую аудиторию, но при этом большая их часть будет посвящена детской художественной и образовательной литературе. Они могут быть интересны родителям и учителям. Писатели и авторы учебников расскажут, как привить ребенку любовь к чтению, и познакомят со своими работами, — уточнили в Дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Так, первое интервью состоится 24 ноября в 12:00. Гостем станет писатель Наталия Немцова. Участники узнают о жанре познавательных сказок, который представлен в таких книгах автора, как «Энциклопедия для малышей в сказках», «Первая энциклопедия в сказках для маленьких почемучек» и «Лучшие сказки для почемучек».

Также 25 ноября в 12:00 автор учебников и эксперт образовательных программ Елена Матвеева расскажет, как заинтересовать учащегося школы книгой. В 14:00 детский писатель Юлия Данилова поделится информацией о своих книгах «Буквотрясение» и «Первое чтение с мамой по ролям». В 16:00 писатель и психолог Мария Агапина представит серию своих книг-квестов для детей. Среди них «Большое путешествие с Николасом», «10 очень важных детских дел» и «Приключения маленьких пальчиков».

Детская писательница Нина Дашевская расскажет о своем творчестве 26 ноября в 12:00. Она является автором таких произведений, как «Тео — Театральный капитан», «День числа Пи», «Тимофей: блокнот. Ирка: скетчбук», передает официальный сайт мэра Москвы.

В 14:00 участников приглашают на встречу с Анной Печерской, которая пишет книги для детей и подростков. Среди ее произведений «Разноцветный мир лесной» и «Юные герои Великой Отечественной».

Напомним, «Библиотека издательств» является совместным проектом Дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры Москвы и парка «Зарядье». Ее книжный фонд состоит из более чем 1,5 тысячи книг, которые предоставлены ведущими издательскими домами столицы.

Читайте также: Более 200 тысяч москвичей поддержали программу модернизации библиотек

Москвабиблиотекаонлайн-трансляция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Неразгаданный Николай Носов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте