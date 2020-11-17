Более 200 тысяч москвичей поддержали программу модернизации библиотек

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Большинство горожан, которые принимают участие в проекте «Активный гражданин», поддержали программу обновления столичных библиотек. Свое мнение высказали 203 130 человек.

За развитие московских читален проголосовали 56,75 процента жителей города. По их мнению, обновление нужно продолжать. Полезной программу считают 25,68 процента проголосовавших. Только 4,09 процента человек ответили, что модернизировать библиотеки не стоит, а 13,48 процента затруднились оценить программу.

Жители столицы определили, какими книгами нужно пополнять фонды библиотек в первую очередь. Так, например, произведения отечественных и зарубежных классиков литературы выбрали 22 процента человек, 19,92 процента проголосовали за книги — лидеры продаж в московских магазинах. На третьем месте c 15,98 процента голосов оказались книги — победители читательских рейтингов.

За вариант «Книги современных российских и зарубежных авторов» проголосовали 15,1 процента участников . За работы авторов — лауреатов литературных премий высказались 11,4 процента горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также жители столицы прислали более 3,3 тысячи идей. Они предложили пополнить библиотеки изданиями на иностранных языках, а также научно-популярной литературой и пособиями для самостоятельного изучения экономики, маркетинга, программирования и информационных технологий.

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