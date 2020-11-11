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Федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей с 13 ноября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей с 13 ноября

Кирилл Николаев

Город

С 13 ноября по 15 января 2021 года будет ограничен допуск посетителей в Федеральные библиотеки в Москве. Об этом говорится в проекте приказа Министерства культуры Российской Федерации.

Согласно документу, допуск будет осуществляться по предварительной записи при условии заполнения читального зала не более чем на 25 процентов. При этом посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, библиотекам нужно обеспечить предоставление посетителям удаленного доступа к информационным ресурсам читален, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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