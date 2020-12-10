Нашли общий язык. Конкурс эссе объединил участников из 22 стран

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В столице наградили финалистов Московского открытого конкурса двуязычных эссе «Билингва». В этом году на него были поданы сочинения, написанные на 43 языках России и мира.

С каждым годом количество билингв — людей, одинаково хорошо владеющих двумя языками, — растет. Главная причина этого — процессы глобализации, объединяющие культуры разных народов и упрощающие людям передвижение по миру.

Многие, живя за пределами России, несмотря на тысячи километров, отделяющих их от родины, стараются сохранить культуру и язык родной страны, поэтому их дети свободно говорят по-русски. К числу таких детей относится и один из победителей конкурса — 18-летний сириец Ахмад Альхуссин, написавший в эссе о том, что объединяет русскую шкатулку и сирийский сундучок. Ахмад в своем сочинении восхищается красотой русских народных узоров — палехом, гжелью и хохломой. По его мнению, таким богатством красок рисунки обязаны разнообразной русской природе. В Сирии же ландшафт попроще, большую часть страны занимает пустыня, поэтому и орнаменты на местных сундуках соответствующие — пальмы и верблюды песочного цвета.

О русских народных промыслах Ахмад знает от мамы-украинки, которая переехала в арабскую страну давно, выйдя замуж за сирийца. Сейчас она работает учителем русского языка в Хомсе.

— Русскую грамматику я изучал в школе героя Баселя Аль-Асада, — рассказывает парень. — Это специальное учебное заведение для одаренных детей.

В этом году он поступил на первый курс медицинского факультета в Хомском университете.

— О конкурсе «Билингва» я узнал от мамы, — говорит конкурсант. — Она настаивает на том, чтобы я участвовал во всем, что связано с русским языком. Узнав о моей победе, мама была просто счастлива! Ахмад мечтает закончить первое образование и приехать учиться в Россию, где он был три раза: дважды в «Артеке » и раз в Москве.

— Представьте, у меня почерк, когда я пишу по-русски, красивее, чем мое арабское письмо, — улыбается Ахмад. — Я чувствую себя немного русским, поэтому хочу пожить здесь и как следует прочувствовать эту страну.

По словам организаторов конкурса, в сочинениях жюри оценивает литературное чутье в сочетании с искренностью, а также использование возможностей сразу двух языков: родного и русского. Иногда они могут кардинально различаться в грамматическом строе и музыкальности. Но главное, в эссе необходим глобальный посыл: разговор должен вестись о проблемах, актуальных для представителей разных государств. За три дня итоговых мероприятий финалисты успели пообщаться на различных онлайн-площадках — мастер-классах, форумах и экскурсиях. Ребята верят, что онлайн-знакомство — это только первый шаг к большой многонациональной дружбе: все они надеются встретиться в следующем году. Конечно же, в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Омельченко, председатель оргкомитета конкурса, профессор МПГУ, руководитель Центра«Этносфера»:

— В свои эссе ребята включают размышления о малой и большой родине, о своей языковой и культурной идентичности, о взаимоотношениях с русским языком и Россией. Многие эмоционально рассказывают семейные истории, описывающие значимость родного и русского языков для трех-четырех поколений. Мы искренне рады, что в нашем конкурсе принимают участие и многие молодые ребята, не связанные с Россией исторически, но изучающие русский язык в зарубежных школах и вузах.

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