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Олимпийская сборная пополнилась новичками
Студенты МАДИ приняли участие в Московской этнографической олимпиаде / Фото: Центр «Этносфера»

Олимпийская сборная пополнилась новичками

Вера Журавлева

Образование

Вузовский этап Московской этнографической олимпиады — 2020 завершился вручением призов.

Итоги олимпиады «Москва — столица многонациональной России» были подведены в режиме онлайн. Поводом для гордости организаторов стал рост интереса москвичей к этому интеллектуальному состязанию, участники которого демонстрируют свои знания традиций, быта, культуры народов, проживающих в России.

За время проведения олимпиады ее сайт (этномосква.рф) посетили около двух тысяч человек. В ней приняли участие студенты и преподаватели пяти вузов столицы, школьники и даже те, кто в школах и вузах давно уже отучился. Ведь в этом году принять участие в олимпиаде благодаря появлению специального мобильного приложения мог любой желающий.

— В этом году к проекту присоединились москвичи, которым небезразлична тема этнического разнообразия, которые стремятся лучше узнать культуру различных народов России, — отметила руководитель центра «Этносфера» Елена Омельченко.

Абсолютным лидером по итогам олимпиады стала студентка Московского педагогического государственного университета Галина Александрова. Помимо этого, организаторы выделили еще пять победителей — по одному из каждого вуза — и более 20 лауреатов.

За успехи в состязании они получили сертификаты на проживание в гостинице на территории парка «Этномир», участие в мастер-классах по национальным танцам и приготовлению блюд национальной кухни, книги и другие призы.

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