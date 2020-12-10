Дистанционные добрые уроки расскажут школьникам и студентам Москвы о волонтерстве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ресурсный центр «Мосволонтер» разработал дистанционные добрые уроки, на которых учащиеся школ смогут узнать о деятельности добровольце в столице. Первые занятия прошли в октябре. Их посетили свыше 200 человек за два месяца.

Директор центра Дмитрий Покровский рассказал, что проект доступно рассказывает о такой деятельности, как волонтерство. На уроках участники могут узнать о разных направлениях добровольчества, а также познакомиться с профессиями, которые улучшают навыки работы в команде.

— Мы всегда получаем позитивный отклик от тех, кто побывал на добрых уроках. Разумеется, лучше всего для ребят подходит непосредственный контакт с аудиторией, особенно со школьниками, когда необходимо постоянно удерживать внимание. Но думаю, что в условиях пандемии онлайн-площадки будут не менее интересны для занятий и общения, — цитирует Покровского официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что добрые уроки являются частью обучающей программы «Первый шаг». Ранее эти занятия проходили прямо в учебных заведениях. С начала 2020 года сотрудники «Мосволонтера» провели 10 очных уроков, где приняли участие более 300 человек.

На данный момент мероприятие проводят в дистанционном формате. Во время урока участники отвечают на вопросы, а затем вместе с экспертом разбирают правильные ответы.

Для того, чтобы принять участие в проекте, педагогу школы среднего или специального высшего учебного заведения необходимо написать заявку в свободной форме и отправить ее на электронную почту obuchenie@mosvolonter.ru.

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