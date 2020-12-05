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Дептранс поблагодарил столичных волонтеров за их работу
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Дептранс поблагодарил столичных волонтеров за их работу

Кирилл Николаев

Общество

В День добровольца на метромосту появились слова благодарности волонтерам. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Дептранс подключился к акции #МыВместе. В ведомстве отметили, что этот год показал, насколько важны волонтеры, которые готовы по зову сердца прийти на помощь к людям.

— Дорогие добровольцы, спасибо вам за то, что дарите добро и делаете мир вокруг лучше, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных волонтеров за их работу.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о помощи столичным ветеранам во время пандемии

слова благодарностиМоскваволонтеры
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