Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин рассказал о помощи столичным ветеранам во время пандемии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о помощи столичным ветеранам во время пандемии

Юлия Захарова

Город

Ветеранам следует уделять особое внимание на фоне пандемии коронавируса. Об этом предупредил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 5 декабря.

— Нашим ветеранам, пожилым людям нужно оказывать особое внимание, поэтому развернута целая система кол-центров, которые принимают заявки от наших пожилых людей, — отметил глава города.

По его словам, волонтеры оказывают помощь ветеранам, доставляя им продукты, лекарства и дрова на дачи.

Собянин поблагодарил председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Слухая за активную работу и руководство организацией. Мэр выразил надежду на то, что столица победит коронавирус и продолжит развитие. Самым главным, по его мнению, в настоящее время становится обеспечение безопасности и здоровья пожилого населения.

Слухай, в свою очередь, заявил, что за период пандемии потерь в комитете не произошло, передает Интерфакс.

Читайте также: Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой

ветераны ВОВпандемияСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Все мнения
О проекте