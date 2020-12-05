Сергей Собянин рассказал о помощи столичным ветеранам во время пандемии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ветеранам следует уделять особое внимание на фоне пандемии коронавируса. Об этом предупредил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 5 декабря.

— Нашим ветеранам, пожилым людям нужно оказывать особое внимание, поэтому развернута целая система кол-центров, которые принимают заявки от наших пожилых людей, — отметил глава города.

По его словам, волонтеры оказывают помощь ветеранам, доставляя им продукты, лекарства и дрова на дачи.

Собянин поблагодарил председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Слухая за активную работу и руководство организацией. Мэр выразил надежду на то, что столица победит коронавирус и продолжит развитие. Самым главным, по его мнению, в настоящее время становится обеспечение безопасности и здоровья пожилого населения.

Слухай, в свою очередь, заявил, что за период пандемии потерь в комитете не произошло, передает Интерфакс.

Читайте также: Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой