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Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой

Юлия Захарова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Cолдата в Александровском саду и цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мероприятие проводятся в честь 79-й годовщины начала контрнаступления в битве под Москвой. Также в нем приняли участие волонтеры. Ветеранов же не было на церемонии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По окончании мероприятия состоялся торжественный марш роты почетного караула.

День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских солдат в битве под Москвой в 1941 году отмечается в РФ в субботу, 5 декабря. В битве, состоявшейся 79 лет назад, вражеские войска были разгромлены. Советские солдаты освободили более 11 населенных пунктов.

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