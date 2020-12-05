Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Cолдата в Александровском саду и цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мероприятие проводятся в честь 79-й годовщины начала контрнаступления в битве под Москвой. Также в нем приняли участие волонтеры. Ветеранов же не было на церемонии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По окончании мероприятия состоялся торжественный марш роты почетного караула.

День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских солдат в битве под Москвой в 1941 году отмечается в РФ в субботу, 5 декабря. В битве, состоявшейся 79 лет назад, вражеские войска были разгромлены. Советские солдаты освободили более 11 населенных пунктов.

Читайте также: Музей Победы подготовил выставку о трудовом подвиге в тылу