Новая команда МЭШ: возможности и перспективы сервиса

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Сегодня в Московской электронной школе появилась новая команда по управлению развитием и сопровождением, призванная вывести сервис на качественно новый уровень. Это профессионалы высочайшего класса: имея большой опыт создания успешных цифровых продуктов в области образования и интернет-продуктов с высокой посещаемостью, они работают на стыке образования и ИТ и прекрасно ориентируются в цифровой платформе МЭШ.

В своей работе новая команда сконцентрирует свое внимание на четырех направлениях: развитие новых функций и улучшение удобства использования сервисов; развитие новых форм контента; информационная и методическая поддержка школ; управление на основе анализа данных.

— Мы надеемся, что наша команда сделает все возможное, чтобы МЭШ перешла на новый качественный уровень и стала популярна не только в Москве, но и во всем мире, — отметил заместитель директора «ТемоЦентра» Игнат Игнатов.

В свою очередь заместитель директора «ТемоЦентра» Юрий Куприянов рассказал, что в развитии МЭШ департамент образования возьмет на себя роль постановщика задач.

— Мы будем собирать все запросы, предложения, идеи от школ, администраторов электронных журналов, родителей и учеников, аккумулировать их, продумывать лучший вариант реализации, апробировать его и принимать обратную связь от учителей и администраторов. И только после этого передавать запрос в департамент информационных технологий.Мы будем заниматься проектированием и проработкой стратегии развития МЭШ, — сказал Юрий Куприянов.

Гибкая система профессионального взаимодействия

Служба цифровых кураторов — команда высококвалифицированных профессионалов, оказывающих информационно-методическую поддержку пользователям сервисов МЭШ в школах — членам административной команды и педагогическим работникам, представляет собой гибкую систему, которая будет оказывать необходимую помощь как в вопросах начального освоения сервисов МЭШ, так и в вопросах профессионального разрешения возникающих трудностей в процессе повседневной работы.

Основная задача службы в первую очередь сконцентрировать внимание на происходящих в МЭШ изменениях и простым языком доносить их до пользователей в школах. Методисты службы цифровых кураторов разрабатывают информационные и методические материалы по использованию функциональных возможностях сервисов МЭШ.

Служба организует и проводит обучение специалистов образовательных организаций по вопросам использования сервисов МЭШ. За каждым куратором закреплено несколько десятков школ, с которыми он находится на постоянной связи и оперативно помогает разрешать возникающие трудности. Также каждый куратор обеспечивает методическую поддержку по использованию сервисов МЭШ всем образовательным организациям города Москвы.

Служба цифровых кураторов помогает решать технические проблемы, консультирует по вопросам создания информационной среды образовательной организации. Когда у администратора ЭЖД школы возникают вопросы, ему помогают разобраться, в чем проблема: система неправильно работает или администратор пытается сделать что-то методически неверное.

И наконец, немаловажным направлением деятельности службы является сбор обратной связи — потребностей и пожеланий пользователей, являясь своеобразным проводником и «голосом» школ при планировании развития МЭШ.

МЭШ 24/7: команда сопровождения делится опытом

Служба цифровых кураторов работает в тесном взаимодействии с персоналом, обеспечивающим работу МЭШ непосредственно в школах, администраторами электронного журнала и дневника, вместе образуя так называемую команду сопровождения МЭШ.

Команда сопровождения МЭШ — это сообщество профессионалов. Сотни специалистов во всех школах Москвы трудятся практически в режиме 24/7, чтобы каждый учитель и ученик могли бы пользоваться сервисами МЭШ. Сегодня эта команда насчитывает более 1500 администраторов ЭЖД. И кому как не им знать, что еще можно улучшить в МЭШ.

Улучшаем работу МЭШ вместе

За последнее время кардинально изменилась и роль персонала, обеспечивающего работу МЭШ. Функционал этих специалистов расширился от решения простых технических задач до реализации управленческих функций в школе. Сегодня администраторы электронного журнала и дневника — это огромное сообщество профессионалов, которые работают с МЭШ с момента ее запуска и прекрасно разбираются во всех особенностях ее функционирования. Напомним, что их работа рассчитана на оперативную помощь работникам школ практически по любым вопросам, связанным с МЭШ.

По словам начальника управления администрирования информационных систем и методической поддержки пользователей Александра Карловского, администраторы электронного журнала и дневника — это именно те люди, к которым в первую очередь идут со своими проблемами и вопросами учителя и классные руководители.

— Кроме того, они прекрасно знают, что нужно сделать, чтобы МЭШ стала еще лучше. Ежедневно общаясь со своими коллегами в школах и решая всевозможные вопросы, связанные с сервисами МЭШ, они могут донести актуальную информацию о проблемах и пожеланиях пользователей, что называется, из первых рук, — отметил Александр Карловский.

Ответы на все вопросы

Отдельно необходимо сказать о новых инструментах информационно-методической поддержки. Во-первых, выстраивается многоуровневая система взаимодействия участников команды поддержки МЭШ. В нее входят еженедельные планерки, на которые в ближайшее время начнут привлекать к выступлениям инициативных коллег из школ для обмена опытом. Также проводится разработка методических материалов силами цифровых кураторов и оперативная прямая связь с цифровыми кураторами по телефону и в мессенджерах. Для информирования, обсуждения рабочих вопросов, взаимопомощи будут работать специализированные информационные каналы и группы в мессенджерах и единый портал информационной и методической поддержки работы МЭШ.

Во-вторых, организуют соответствующее обучение. Для этого подготовлен новый образовательный курс, который будет полезен как для начинающих коллег, так и для опытных администраторов — тех, кто не первый год работает с МЭШ. Кроме того, курс будет полезен и заместителям директоров школ, чтобы в целом понимать архитектуру и место МЭШ в процессах управления школой.

Новый курс увеличен с 16 до 24 часов. В него также включены дополнительные разделы по общей архитектуре МЭШ и составу ее сервисов, рекомендации по организации работ по администрированию сервисов МЭШ на уровне школ, описание основных каналов, способов и инструментов коммуникации в процессе поддержки пользователей. Отдельным блоком добавлен и раздел, связанный с «мягкими навыками» для администраторов.

— Запуск этой программы мы планируем в ближайшее время, она будет абсолютно бесплатной. Мы уже сегодня мыслим на перспективу, поэтому помимо учебной очной программы в следующем году готовим заочные курсы для новичков, которые будут доступны в режиме 24 на 7, — подчеркнул Александр Карловский.

С заботой о пользователях

Новые сервисы МЭШ аккумулируют все лучшее для того, чтобы учитель работал с пользой и удовольствием. Например, будет модернизирован конструктор тестов, много времени планируется посвятить внедрению виртуальных лабораторий, что особенно актуально во времена дистанта. А еще готовится запуск тренажера для ученика с возможностью адаптивного обучения и многие другие системы.

— Главное — сделать МЭШ удобным и полезным для всех, чтобы технологии служили человеку, — отметил начальник отдела развития новых типов контента «ТемоЦентра» Иван Леонов.

В приоритете — конечные пользователи системы. Это учителя, завучи, директора школ, родители и ученики. Основная цель — добиться того, чтобы они с легкостью могли использовать в своей работе цифровую платформу Московской электронной школы, работая с теми новыми возможностями, которых раньше не было.

— Мы не сможем выполнить эту задачу без непосредственного участия пользователей, — заявил начальник управления проектирования цифровых продуктов «ТемоЦентра» Леонид Айзикович. — Для нас важно их мнение, мы будем регулярно собирать их замечания и предложения, анализировать их и ставить в очередь на реализацию. Нашим пользователям будет отведена самая главная роль!

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