Сочетание традиционного образования и цифровых технологий: учителя Балакова оценили МЭШ

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Ресурсами Московской электронной школы могут пользоваться не только ученики и педагоги столичных школ, но и жители других регионов страны. «ВМ» рассказывает об опыте работы с МЭШ в городе Балаково Саратовской области.

Глава Балаковского муниципального района Саратовской области Александр Соловьев отметил, что Московская электронная школа стала неотъемлемым элементом образовательного процесса в городе.

— Благодаря МЭШ балаковские педагоги и руководители школ получили возможность пользоваться ресурсами электронной библиотеки и вести образовательную деятельность с помощью доступных цифровых сервисов, — сказал он.

Разрабатывать контент МЭШ есть возможность не только у московских учителей, но и у педагогов из других городов России, они наряду с москвичами могут претендовать на гранты за вклад в развитие проекта.

— Библиотека МЭШ содержит огромное количество разнообразного материала. Пользователи могут самостоятельно использовать в работе готовые сценарии, а учителям дополнительно предоставляется возможность создавать собственные уроки и отправлять их на модерацию, чем наши преподаватели активно пользуются. Мы очень гордимся, что учитель начальных классов города Балаково Елена Серебрянникова уже стала обладателем гранта правительства Москвы за разработку собственного сценария урока по литературному чтению, — поделился он.

Родители Балакова теперь имеют возможность оперативно получать полную информацию о каждом учебном дне своего ребенка, о его достижениях, успехах, затруднениях, о планируемых мероприятиях в школе.

— Электронный дневник МЭШ расширяет границы взаимодействия семьи и школы. Это я прочувствовал и увидел изнутри, со стороны непосредственного пользователя — отца пятиклассника, — подчеркнул он.

Педагоги Балакова могут значительно сократить затраты своего рабочего времени на составление отчетов и сосредоточиться на качестве уроков, что является большим преимуществом в работе. В свою очередь руководители школ имеют возможность оперативно получать информацию о состоянии дел в целом по учреждению и в соответствии с ситуацией выстраивают, а также корректируют свою работу.

— Мне как главе муниципального района очень приятно получать положительные отзывы от директоров, педагогов и родителей об удобстве и функциональности системы МЭШ, — подчеркнул Александр Соловьев.

Учитель начальных классов школы № 28 Елена Галкина ценит Московскую электронную школу за уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, ведь оно дает возможность учить и учиться по-новому.

— На своих уроках и в качестве домашнего задания использую материалы из библиотеки МЭШ, которые проверены экспертами. МЭШ позволяет готовиться к урокам с минимальными затратами по времени: не приходится тратить часы и дни на поиск необходимой информации в разных учебных и методических пособиях, все находится в электронном виде в МЭШ. В числе материалов — занимательные уроки и публикации, задания по разным предметам, помогающие сделать рядовой урок в разы интереснее, — рассказала она.

Галкина считает удобным, что для школьников предоставлен доступ к широкому набору самодиагностических работ по всем предметам, помогающим проверить свои знания или подготовиться к контрольным работам, а также всегда под рукой все необходимые источники информации в библиотеке электронных материалов.

Ей как учителю важно, что в электронном журнале, помимо формирования учебных планов, выставления оценок и заполнения домашних заданий, имеется возможность прикреплять к домашним заданиям дополнительный материал, добавлять комментарии, размещать ссылки на учебные материалы, а также держать связь с родителями.

— В МЭШ родители могут зайти с любого гаджета, задать вопросы учителям, уточнить расписание, домашнее задание и увидеть отметки ребенка. К каждой отметке можно прикрепить свой комментарий — например, как-то похвалить ученика. Цифровой контроль помогает вовремя заметить изменения успеваемости ребенка.МЭШ позволяет учителям применить на практике современные педагогические технологии и подходы, например, смешанное обучение, дистанционное и инклюзивное образование, — заключила Елена Галкина.

Учителя русского языка школы №28 Ирину Никитину в Московской электронной школе привлекает четко выстроенная система работы, прозрачность и доступность всей информации: полученная на уроке оценка дает исчерпывающую информацию, по какой теме, за какой вид работы она поставлена.

— Это позволяет родителям лучше осуществлять контроль за учебой ребенка, видеть степень добросовестного или наоборот отношения к учебе. МЭШ позволяет осуществлять обратную связь учителя и родителей, учителя и ученика. Также учитель может написать соответствующий комментарий на выставленную оценку, что очень удобно, и родителям не придется тратить дополнительное время на консультацию учителя, — поделилась она.

Ирине существенно облегчает подготовку к урокам библиотека МЭШ.

— Здесь собраны лучшие наглядные пособия к урокам, модели современных уроков, составленных по ФГОС, методические новинки и находки от опытных и творческих педагогов, видеоматериалы, — отметила она.

Ученице 11-го класса школы № 28 Софье Лукьяновой нравится, что в МЭШ собрано все вместе: и дневник, и возможность общения с учителями, и огромная библиотека со сценариями уроков, учебный материал по всем школьным темам, познавательная информация из самых разных областей человеческих знаний. И всеми этими материалами можно воспользоваться в любое время.

— Если, например, пропустила уроки по болезни, то можно изучить самостоятельно пропущенный материал, пользуясь МЭШ.Одну и ту же информацию могу получить в любой интересной для меня форме: здесь и видеофильмы, и тексты, и тесты, и викторины для проверки знаний. Мне нравится, что, выполнив тест, можно сразу увидеть результат, — пояснила она.

Для Софьи МЭШ стала территорией знаний не только по школьным предметам, но и за их пределами.

— С помощью видеоматериалов библиотеки можно, к примеру, побывать на Луне, в Лувре или рассмотреть строение вирусов и бактерий. В МЭШ собраны не только школьные учебники в электронном виде, но и художественные, научные, публицистические произведения великих писателей, поэтов, ученых всего мира. Для меня МЭШ — это настоящий помощник в познании мира, — рассказала она.

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