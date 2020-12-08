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Родители московских школьников рассказали, какими сервисами МЭШ они пользуются чаще всего
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Родители московских школьников рассказали, какими сервисами МЭШ они пользуются чаще всего

Марьяна Шевцова

Образование

Всего за несколько лет Московская электронная школа прочно вошла в жизнь не только учителей и школьников, но и их родителей, став незаменимым семейным помощником. Мамы и папы стараются активно использовать удобные сервисы МЭШ, чтобы быть в курсе школьной жизни своих детей.

Например, благодаря электронному дневнику можно проверить оценки прямо с телефона или ноутбука, задать учителю вопрос, уточнить расписание и вовремя заметить изменения успеваемости своего ребенка.

— Сегодня благодаря МЭШ вся необходимая информация о ребенке есть в моем смартфоне. Я еще в процессе изучения этого сервиса, но уже нашла для себя много интересной и нужной, а порой и важной информации. Для меня электронный дневник — это самый главный помощник. Его я просматриваю очень часто, слежу за успеваемостью, расписанием и домашним заданием. Также можно сообщать об отсутствии ребенка или написать учителю и задать важные вопросы, — рассказала Валентина Дадобоева, мама шестиклассницы школы № 1795.

А в электронной библиотеке МЭШ можно найти большое количество разнообразных учебных пособий, учебников, тестов, проверочных материалов любого уровня сложности.

— Как любой родитель я заинтересована в качественном обучении. И такую возможность дают ресурсы Московской электронной школы. Если раньше мы сами находили тесты и другие материалы, то теперь не надо тратить время на поиски, так как учителя к каждому уроку прикрепляют необходимые задания. Это сильно экономит время. Моя дочь учится в девятом классе. Это очень ответственный период, когда дети сдают ОГЭ. И лучше подготовиться к экзаменам — изучить материалы МЭШ. Чаще всего просмотр заданий и тестов по предметам делаем вместе с дочерью. У нее идет отработка умений и навыков, а у меня — расширение кругозора, — отметила Ольга Шокур, мама ученицы школы № 1287.

Востребованы и самодиагностические работы в МЭШ. С их помощью школьники могут освежить знания по различным предметам и подготовиться к контрольным.

— В летний период и перед контрольными работами часто используем раздел «Самодиагностика». Это позволяет оценить уровень знаний ребенка и подготовиться к аттестации, — подчеркнул Александр Заикин, папа пятиклассницы школы № 1280.

Весь уникальный контент МЭШ проходит серьезную содержательную экспертизу. В отличие от тех материалов, что гуляют по просторам интернета, уроки в Московской электронной школе высокого качества, за их достоверность отвечают учителя-эксперты.

— Прелесть материалов в МЭШ еще и в том, что они прошли модерацию специалистов, то есть все, что ребенок может найти в МЭШ будет точно полезно и познавательно. Поэтому МЭШ действительно является помощником для нас, родителей, — поделилась Екатерина Сурай, мама четвероклассницы школы № 2116.

МЭШ постоянно совершенствуется, становится еще удобнее и полезнее благодаря новым сервисам. Так, этой осенью в ней появились видеоуроки по всем школьным предметам. Их в помощь учащимся записали педагоги столичных школ и специалисты городского методического центра. Каждое занятие — это интерактивное объяснение новой темы с использованием графики и музыкального сопровождения.

— Чаще всего мы обращаемся к​ видеоурокам​, так как они дают возможность разобраться, если что-то ребенок не уловил на занятии в школе или пропустил по болезни. С их помощью можно в визуальном формате изучить тему, подтянуть знания, например, по английскому языку, — рассказала Екатерина Камышанова, мама третьеклассника школы № 1287.

— С интересом посмотрели с дочкой видеоурок «Скетчинг. Новогодняя открытка». Теперь будем создавать открытки для друзей и родных к приближающемуся празднику, — добавила Виктория Пирогова, мама ученицы третьего класса школы № 1795.

По ее словам, МЭШ настолько затягивает своими интересными материалами, что родители сами с удовольствием занимаются по ним.

— Я с интересом просмотрела в МЭШ материалы по астрономии и физике. В школьные годы эти темы прошли мимо меня, а во взрослом возрасте стало интересно, освежила знания и узнала много нового, — прокомментировала Виктория Пирогова.

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Московская электронная школа (МЭШ)школатехнологии
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