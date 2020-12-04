МЭШ признали одним из самых эффективных проектов для борьбы с пандемией

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская электронная школа (МЭШ) вошла в комплекс цифровых проектов столичного правительства, которые получили «Премию Рунета 2020» в номинации «Технологии vs коронавирус». Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

— В Москве состоялась XVII торжественная церемония вручения «Премии Рунета 2020», которую присуждают организациям за вклад в развитие интернет-технологий в России. Комплекс технических решений правительства Москвы, направленных на противодействие распространению пандемии, получил премию в номинации «Технологии vs коронавирус». Одним из таких является «Московская электронная школа», — отметили в ведомстве.

МЭШ стала одной из главных платформ, где были организованы занятия для школьников в период проведения дистанционного обучения. Для удобства учащихся и педагогов были внедрены видеоконференции. Кроме того, было увеличено количество материалов, пользователи получили доступ к видеоурокам, виртуальным лабораториям, а также заданиям сервиса «Яндекс. Репетитор».

Каждый день к урокам школы подключаются более 600 тысяч учеников и учителей. Преподаватели старше 65 лет работают дистанционно из-за ограничений по COVID-19. Однако они могут оперативно направлять домашние задания и материалы к урокам и оценивать работы школьников благодаря Электронному журналу.

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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