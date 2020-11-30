Жители столицы выбрали имя виртуальному помощнику МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Помогать пользователям Московской электронной школы (МЭШ) будет кот по имени МЭШик. Имя ему выбрали при помощи голосования, которое прошло на сайте «Школа большого города».

Уточняется, что всего было пять вариантов, среди которых Гиглавус, МЭШик, Кот Ученый (или Кот Умник), МЭШарик и МЭШонок. Свыше 47 процентов голосов получило имя МЭШик. На втором месте оказался Гиглавус — за него проголосовали 42,1 процента жителей столицы. Это имя придумали ученики двух школ Москвы. Они хотели назвать кота в честь учителя информатики. Но не все участники голосования поняли, что означает такое прозвище, поэтому выбор был сделан в пользу более нейтрального варианта.

Имя для виртуального помощника выбирали в два этапа. Сначала Департамент образования и науки попросил горожан придумать свои варианты — оставить их нужно было на страницах ведомства в социальных сетях. Из всех предложений были выбраны самые популярные, которых выставили на онлайн-голосование, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кот МЭШик расскажет ребятам о последних тенденциях в образовании, поделится подборками вебинаров и приложений. Также виртуальный помощник всегда даст совет, поддержит и порадуется успехам школьника.

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