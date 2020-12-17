Олимпиада мегаполисов мотивирует школьников к активной учебе и покорению новых вершин

Ученик 11-го класса столичного образовательного учреждения «Вторая школа» Антон Садовничий выполняет задания олимпиады мегаполисов по математике. Этим предметом он увлекается с детства, хорошо его знает, но все равно к соревнованию готовился очень усердно / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В четверг, 17 декабря, в Москве состоялся первый тур олимпиады мегаполисов. Участие в ней принимают более 30 городов мира. «Вечерняя Москва» побывала на одном из пунктов проведения состязания.

Соревнования впервые проходят в распределенном формате. Команды выполняют задания, не выезжая из своих стран, а каждый город-участник организовал площадку для проведения туров олимпиады, где ведется видеофиксация.

Ученики московских школ, углубленно изучающие математику, информатику, химию и физику, собрались в двух зданиях Центра педагогического мастерства. В каждой аудитории установили по две камеры видеонаблюдения, посадили наблюдателя.

— Задания участники получают через электронную систему, — рассказала секретарь оргкомитета олимпиады Наталья Петровская. — Для всех стран они едины, переводы согласовываются, чтобы все термины были корректны.

Она отметила, что олимпиада, несмотря на пандемию, проводится по всем международным стандартам.

В этом году столичную сборную представляют восемь человек, двое ребят по каждому предмету: математике, информатике, физике и химии.

Одним из первых из аудитории, сдав все задания по математике, вышел одиннадцатиклассник Антон Садовничий из лицея «Вторая школа».

— Задания я выполнил быстро, много готовился, поэтому они не показались мне очень сложными, — поделился он первыми впечатлениями.

Математикой Антон увлекается с детства, что неудивительно, ведь и его папа — математик. А еще он довольно хорошо разбирается в информатике и часто участвует в олимпиадах по этому предмету. На его счету серебряная медаль на Международной олимпиаде по математике, две золотые награды Международного турнира по информатике в Болгарии, золото на Европейской олимпиаде юниоров по информатике, победы на Всероссийской олимпиаде по математике и информатике. Вместе с Антоном за победу боролся и Данил Сибгатуллин из специализированного учебно-научного центра МГУ.

В соседней аудитории задания по информатике решал Егор Лифарь, тоже ученик специализированного учебно-научного центра МГУ. Он опытный олимпиадник, обладатель многих наград олимпиад разного уровня. А информатикой его заинтересовал старший брат.

В состав команды по информатике вошел и Тимофей Федосеев, ученик школы Центра педагогического мастерства. По его словам, олимпиадами он увлекся в 7-м классе, а информатикой начал заниматься практически случайно.

Задания по физике выполняли Николай Кононенко из школы № 57 и Данила Самоделкин из школы № 2007. Они оба имеют опыт участия в таких состязаниях. А за медали по химии в этом году соревнуются Андрей Тырин, ученик школы № 1329, и Тимофей Чаркин, ученик школы «Летово». В первом туре они выполняли несколько экспериментов в лаборатории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Ященко, научный руководитель центра педагогического мастерства:

— За 4 года олимпиада стала значимым международным событием, на которое многие ведущие города мира направляют очень сильные команды. На мой взгляд, олимпиада стала уникальной площадкой обмена опытом, подготовки к международным олимпиадам и городов-лидеров, и городов, которые делают только первые шаги в развитии таланта. Задания, которые создает международное жюри, получают высокую оценку во всем мире. Сейчас, в условиях ограничительных мер, проведение таких событий особенно важно — оно мотивирует ребят продолжать активную учебу.

СПРАВКА

Олимпиада мегаполисов проводится ежегодно с 2016 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Тогда участниками соревнования стали 173 школьника из 22 городов. За последние годы количество стран — участников олимпиады выросло. Второй тур основных состязаний пройдет 19 декабря. В нем всех участников ждут теоретические задания. Победителей и призеров объявят на торжественной церемонии закрытия, которая пройдет онлайн 22 декабря.

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